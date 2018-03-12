《盤後部署》港股突破５０天線關口，可望反覆向上試２月底高位

《經濟通通訊社１２日專訊》美國上月非農業職位增幅勝預期，帶動華爾街股市上周五（９

日）全線造好，道指升４４０點或１﹒７７％，報２５３３５點，而納指則錄得連升第六日。港

股上日夜期走高，加上ＡＤＲ比例指數升近４００點，港股今早大幅高開５４０點，開報

３１５３６點。其後在騰訊（００７００）等重磅股全線造好，及中資金融股強勢下，升幅一度

擴大至６１１點，高見３１６０７點。最終收報３１５９４點，升５９８點或１﹒９３％，收復

５０天線（３１２６０點）。主板成交１１９７﹒４９億元，增加近２０％。

國指漲２６６點或２﹒１４％，報１２６９７點。滬指報３３２６點，升１９點或

０﹒５９％。



＊外圍不穩定因素明朗化＊



外圍上星期許多不穩定因素都變得明朗化，包括全球貿易戰憂慮降溫，因美國總統特朗普在

徵收關稅的細節較溫和，市場認為只是針對北美自由貿易協定的籌碼。而上月美國非農業職位增

幅勝預期，同時工資增長增長放緩，紓緩對通脹的憂慮。

港股今早開市即收復５０天線，全日亦能保持升幅，守穩該線之上。在突破此阻力位後，港

股走勢料會保持反覆向上，逐步上試上月底高位３１７９９。與此同時，投資者需要留意，在利

好消息都被市場消化後，港股的升幅及走勢會變得相對反覆，亦可能出現回吐，５０天線仍會是

一個重要的關口。

此外，港股在上周四（８日）及周五（９日）需均大漲三、四百點，但主板成交只錄得不足

或僅夠千億，升市說服力相對較低，預料要交投完全回復暢旺，回升至１３００億元或以上，港

股才可肯定已回穩。



＊留意美國本周消費數據＊



本周外圍有多項重要經濟數據需要留意，包括本周三（１４日）美國公布上月零售數據與消

費物價指數，數據反映當地的通脹勢頭，對日後美聯儲局的加息步伐有預示作用，投資者需要密

切留意。

此外，內地「兩會」繼續舉行，投資者需要留意會否再收窄金融規管，包括對內銀和內險，

亦要留意在樓市方面可能出現的調控，將對相關股份走勢有影響。

本港方面，在本周三及周四（１５日）放榜的分別有國泰（００２９３）及太古

（０００１９），但市場焦點已集中到下星期公布業績的多隻重磅股，包括平保

（０２３１８）、吉利（００１７５）和騰訊（００７００），而在這幾隻重磅股派成績表前，

港股料觀望態度居多。（ａｌ）

