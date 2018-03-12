《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟及日本敦促美國給予金屬進口關稅方面的豁免，在面對爭
端可能演變成貿易戰時，日本呼籲各國應冷靜行事。
歐盟及日本的貿易官員在布魯塞爾與美國貿易代表萊特希澤會面後稱，需要繼續進行談判。
日本經濟產業大臣世耕弘成稱，已向萊特希澤表達日本的擔憂，並警告市場可能受到嚴重干擾。
（ｍｎ）
12/03/2018 09:08
【貿易硝煙】歐盟及日本與美國談判，促美方給予金屬關稅豁免
《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟及日本敦促美國給予金屬進口關稅方面的豁免，在面對爭
端可能演變成貿易戰時，日本呼籲各國應冷靜行事。
歐盟及日本的貿易官員在布魯塞爾與美國貿易代表萊特希澤會面後稱，需要繼續進行談判。
日本經濟產業大臣世耕弘成稱，已向萊特希澤表達日本的擔憂，並警告市場可能受到嚴重干擾。
（ｍｎ）
|專訪12/03/2018
【兩會專訪】李彥宏：百度已實現AB股架構 香港上市必要性不大
|專訪12/03/2018
百富環球: 今年中國市場競爭料更激烈，毛利率或再微跌
|香港政情12/03/2018
姚松炎指敗選是因選舉工程有不足地方 自己須付全部責任
|興證快訊12/03/2018
貿易戰
|香港政情12/03/2018
鄭泳舜創建制派補選「零的突破」 感謝建制跨黨派支持
|生財有道12/03/2018
【兩會直擊】人大法工委：修憲加入習思想 國家「三位一體」妥當
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰