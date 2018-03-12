【貿易硝煙】歐盟及日本與美國談判，促美方給予金屬關稅豁免

《經濟通通訊社１２日專訊》歐盟及日本敦促美國給予金屬進口關稅方面的豁免，在面對爭

端可能演變成貿易戰時，日本呼籲各國應冷靜行事。

歐盟及日本的貿易官員在布魯塞爾與美國貿易代表萊特希澤會面後稱，需要繼續進行談判。

日本經濟產業大臣世耕弘成稱，已向萊特希澤表達日本的擔憂，並警告市場可能受到嚴重干擾。

（ｍｎ）

