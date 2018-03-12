《台股攻略－馮偉明》台股今日升１３７點，重上１１０００點大關

《台股攻略》台股今日開高走高，升１３７﹒２８點或１﹒２６％，收報１１００２﹒１點

，成交金額為新台幣１３９８﹒４５億元。

受惠蘋果股價創高，台積電持續走高，矽晶圓也強攻，鴻海因ＦＩＩ通過Ａ股掛牌審議，釋

股收益可期，買盤提前卡位；金融股則由新光金帶頭，即使顯卡族群持續拉回，盤勢仍然強勢走

高。台積電今日升１﹒４％，矽晶圓族群緊隨台積電走揚，環球晶也穩守五日線，嘉晶、合晶、

中美晶均同步走高。鴻海集團因子公司通過Ａ股掛牌審議，鴻海跳空上漲攻克季線，天鈺、

ＧＩＳ－ＫＹ、臻鼎－ＫＹ、鴻準、榮創、台揚、亞太電等鴻家軍亦同步收高。大立光雖高開站

上新台幣４０００元整數大關，但陷入高位震盪，新鉅科、佳凌、聯一光、揚明光等也收紅。金

融股方面，新光金升６﹒７２％，富邦金升２﹒５７％，國泰金升４﹒８１％。

若美股持續走穩，預期台股短及中期走勢該仍然向好。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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