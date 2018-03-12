《談國論企－黎偉成》貸款前二月累增一成六挺實體經濟

《談國論企》中國的人民幣貸款增長淨額，於２０１８年２月份同比和環比均出現增長放緩

之況，唯是結合對上一個之大增，使前兩個月累計同比增速仍比２０１７年同期要快，尤其是（

１）住宅的短期貸款續倍增，與零售消費相關的信貸需求強烈有十分密切關係，顯示政府的供給

側挺內需和實體經濟產生日益強烈的預期良性效應，而（２）住戶中長期貸款跌幅放緩，意味以

住宅為主的房地市道整固力度減輕，（３）企業的短期貸款更由減少轉淨增，而中長期貸款略為

少增。信貸在中央積極「去槓桿」政策底下的穩定增長，經濟仍然保持穩中求進的發展步伐，前

景可俏看。



＊住戶短貸大增顯消費壯旺長貸受困房產＊



據中國人民銀行發布的最新數據顯示，金融機構人民幣貸款增長淨額於２０１８年２月份所

達的８３９３億元（見表一），無疑較２０１７年同期少增３２６４億元或２８％，情況表面看

來似乎「足以堪慮」，實屬井蛙之淺見，理由是誰都知道，每年的農曆新年不規則地在１或２月

因素之困，而２０１８年的春節於２月份，而２０１７年則在１月份，得把前兩個月的數據合而

為一作同比分析始合其道。再看信貸淨增額度於２０１８年１月份達２﹒９萬億元，比上年多增

８９７０億元或４２﹒８％，為歷來最大的單月份淨增長的同時，連同２月份之數，使前兩個月

累計達３﹒７４萬億元，同比增５４０７億元或１６﹒９％，２０１７年同期則增６﹒１２％，

便可充分表明春節因素影響之大，但銀行信貸強力支持實體經濟，又是不爭事實。

先看（甲）住戶貸款，於２０１８年２月份淨增２７５１億元（見表二．下同），即使比上

年同期少增８﹒３６％，但連同增２﹒５２倍所達的８９９６億元，使前兩個月累計１﹒１８萬

億元，仍然增長１２﹒３８％，而２０１７年１－２月份淨增１﹒０５萬億元，則扭轉２０１６

年淨減６５億元之況，顯改善之情持續，更重要者為其結構有持續明顯的轉化，特別是（Ｉ）短

期貸款於２月份之數，即使減少４６９億元，但相對於２０１７年同期所減的８０２億元卻少減

４１﹒５％，結合１月份淨增３１０６億元，使前兩個月仍淨增２６３７億元，比２０１７年同

期淨增４２７億元，增長５﹒１７倍，可見新的一年前兩個月的情況有剛猛的膨脹。住戶短期貸

款，通常與消費購物有關，故此數之由跌轉升，於相當程度反映出：居民的就業和收入穩增，促

消費購物和投資，特別網上購物活動日趨熾熱；和以商業銀行為主的金融機構得加強對住戶短期

貸款，提升服務水平，配合政府的供給側政策，力挺經濟確切地保持穩中求進的發展。

即使（ＩＩ）中長期貸款於２０１８年２月份淨增３２２０億元，比上年同期的３８０４億

元，少增１５﹒３％，唯是連同對上一個月同比少增６﹒０６％的淨增額５９１０億元，前兩個

月累計９１３０億元的減幅只為９﹒５％，少增的幅度相當輕微，可以接受。國家主席習近平多

番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的」重要政策，和國務院總理李克強《２０１７年政府工

作報告》力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，使住宅為主的房地產市道降溫，

乃正常、應有甚至良性表現。



＊企業貸款需求有待提升經濟始可保穩中求進＊



再看（乙）「非金融企業及機構團體（簡稱企業．下同）」的人民幣貸款，亦出現漸進式的

結構性變異：於２０１８年２月份淨７４４７億元同比增長１﹒８％，連同１月份淨增１﹒７８

萬億元和１４﹒１％，使兩個月累計２﹒５３萬億元的同比增長１０﹒６％，其中（１）短期貸

款於２０１８年２月份淨增２７５１億元，和１月份淨增３７５０億元，而２０１７年２及１月

份分別減少３３８６億元及４３３１萬億元，故２０１８年前兩個月淨增５１５８億元的表現，

當然遠優於２０１７年同所少的７７１７億元之況。

但企業的期貸款之跌轉升，卻見（２）票據貸款於２０１８年２月份淨減７７５億元，結合

１月份淨增３４７億元和同比少增９２３％，使前兩個月累計淨減４２８億元，而２０１７年同

期仍多增６９３６億元，企業強化依賴銀行的短期貸款而非票據貸款，當非佳象，亦為社會融資

過於單一化和金融業所面對的不可忽視的問題。

（３）企業的中長期貸款，於２０１８年２月份達６５８５億元，同比即增長９﹒４２％，

而１月份少增１２﹒５％達１﹒３３萬元，故前兩個月累計１﹒９９億元，同比仍減少

４﹒１７％。

中國共產黨第１９次全國代表大會於２０１７年１０月１８日至２４日舉行，包括中國境內

的環球政經、金融人士都得靜待議決，中共中央總書記習近平於２５日率領一眾中央政治局常委

，在人民大會堂會見中外記者，指出中國特色社會主義進入了新時代，而「新時代要有新氣象，

更要有新作為」，並對未來幾年的每年工作定下「新目標新任務」，特別是「兩個一百年」中之

第一個百年目標肯定能夠實現，和第二個百年奮鬥目標的開篇亦予人以信心和憧憬，由是相信人

民幣貸款在「去槓桿」政策底下仍隨投資需求穩增長。

問題是（丙）銀行同業之間的拆借或融資成本仍嫌昂貴：銀行同業拆借加權平均利率於

２０１８年２月份達２﹒７３％，較對上一個月低０﹒０５個百分點，卻對上年同期多增

０﹒２６個百分點；而銀行間人民幣市場同業拆借、現券和回購方式合計成交５０﹒４１萬億元

，日均成交３﹒２６萬億元，同比增長幅度進一步回落至２２﹒２％。如商業銀行同業拆息持續

上升，會使商業貸款或融資的借貸息率相應增加，不利於工商各業的發展；故中國人民銀行的維

持市場秩序政策不變的同時，得緩和拆息之壓。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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２月２０１８ ８３９３ －２８﹒００ ３﹒７４萬 １６﹒９０

１月２０１８ ２﹒９０萬 ４２﹒８０ ２﹒９０萬 ４２﹒８０

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１１月２０１７ １﹒１２萬 ４０﹒９５ １２﹒９４萬 １２﹒１３

１０月２０１７ ６６３２ １﹒８０ １１﹒８２萬 ９﹒９０

９月２０１７ １﹒２７萬 ４﹒１０ １１﹒１６萬 １０﹒４９

８月２０１７ １﹒０９萬 １４﹒８９ ９﹒８８萬 １０﹒５１

７月２０１７ ８２５５ ７８﹒０５ ８﹒７９萬億 １０﹒０１

６月２０１７ １﹒５４萬 １１﹒５０ ７﹒９７萬億 ５﹒８４

５月２０１７ １﹒１０萬 １１﹒６１ ６﹒４３萬億 ４﹒５０

４月２０１７ １﹒１０萬 ９７﹒９８ ５﹒３２萬億 ３﹒１０

３月２０１７ １﹒０２萬 －２５﹒５４ ４﹒２２萬億 －８﹒４６

２月２０１７ １﹒７７萬 ６１﹒０２ ３﹒４７萬億 ６﹒１２

１月２０１７ ２﹒０３萬 －１８﹒９３ ２﹒０３萬億 －１８﹒９３

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



２０１８年２月 ２０１８年１－２月

（％） （％）

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住戶貸款 增２７５１ －４１﹒５０ 增１﹒１８萬 ＋１２﹒８０

短期－－ 減４６９ －４１﹒５２ 增２６３７ ＋５﹒１７倍

中長期－－ 增３２２０ －１５﹒３５ 增９３１０ －９﹒５０

非金融機企業及其他部門 增７４４７ ＋１﹒８０ 增２﹒５３萬 －１０﹒６０

短期－－ 增２７５１ 增５１５８

（上年同期減７７１７）

中長期－－ 增６５８５ ＋９﹒４２ 增１﹒９９萬 －６﹒１７

票據融資－－ 減７７５ 增２４１８ ＋２﹒４９倍

非銀行業金融機構 增１７９５ 增６７（上年同期減２７９９）

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

