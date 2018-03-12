《中資異動》潤泥（１３１３）漲６％，去年多賺１﹒７倍另發盈喜

《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥（０１３１３）裂口高開，現價升５﹒５９％，報

６﹒２３元，盤中高見６﹒２９元，升破所有主要平均線；現成交約７２萬股，涉資４４６萬元

。

潤泥公布２０１７年底止年度業績，溢利３６﹒２億元，按年增加１７２﹒８％；每股基本

盈利０﹒５５４元，分派未期息每股０﹒１５５元。期內營業額２９９﹒６億元，按年增

１６﹒８％；毛利９２﹒３億元；按年增３１﹒４％。

另外，潤泥料集團截至今年３月３１日止三個月盈利預期將較２０１７年同期顯著增加，主

要由於期間水泥產品售價增加，集團水泥產品於一月至二月的平均售價為３８６﹒９元，相對去

年同期上升３２﹒８％。

惟高盛降低潤泥目標價，由５﹒５元下調至５﹒２元，評級維持「中性」；大摩則維持對其

目標價６﹒５元及「增持」評級不變。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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山水水泥（００６９１） ６﹒２９元 停牌中

亞洲水泥（００７４３） ３﹒０２元 上升０﹒６７％

海螺水泥（００９１４） ４１﹒５０元 上升１﹒２２％

同方康泰（０１３１２） ０﹒４７元 無升跌

華潤水泥（０１３１３） ６﹒２２元 上升５﹒４２％

中材股份（０１８９３） ６﹒５７元 上升２﹒０２％

金隅集團（０２００９） ３﹒９０元 上升１﹒３％

西部水泥（０２２３３） １﹒３２元 上升２﹒３３％

中國建材（０３３２３） ７﹒９２元 上升２﹒５９％

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