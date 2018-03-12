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即市新聞

12/03/2018 09:31

《中資異動》潤泥（１３１３）漲６％，去年多賺１﹒７倍另發盈喜

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華潤水泥（０１３１３）裂口高開，現價升５﹒５９％，報
６﹒２３元，盤中高見６﹒２９元，升破所有主要平均線；現成交約７２萬股，涉資４４６萬元

　　潤泥公布２０１７年底止年度業績，溢利３６﹒２億元，按年增加１７２﹒８％；每股基本
盈利０﹒５５４元，分派未期息每股０﹒１５５元。期內營業額２９９﹒６億元，按年增
１６﹒８％；毛利９２﹒３億元；按年增３１﹒４％。
　　另外，潤泥料集團截至今年３月３１日止三個月盈利預期將較２０１７年同期顯著增加，主
要由於期間水泥產品售價增加，集團水泥產品於一月至二月的平均售價為３８６﹒９元，相對去
年同期上升３２﹒８％。
　　惟高盛降低潤泥目標價，由５﹒５元下調至５﹒２元，評級維持「中性」；大摩則維持對其
目標價６﹒５元及「增持」評級不變。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山水水泥（００６９１）　　　６﹒２９元　　　停牌中
　　亞洲水泥（００７４３）　　　３﹒０２元　　　上升０﹒６７％
　　海螺水泥（００９１４）　　４１﹒５０元　　　上升１﹒２２％
　　同方康泰（０１３１２）　　　０﹒４７元　　　無升跌
　　華潤水泥（０１３１３）　　　６﹒２２元　　　上升５﹒４２％
　　中材股份（０１８９３）　　　６﹒５７元　　　上升２﹒０２％
　　金隅集團（０２００９）　　　３﹒９０元　　　上升１﹒３％
　　西部水泥（０２２３３）　　　１﹒３２元　　　上升２﹒３３％
　　中國建材（０３３２３）　　　７﹒９２元　　　上升２﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｇｌ）

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