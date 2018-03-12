《異動股》舜宇（２３８２）２月手機鏡頭出貨量升３２％，現造好

《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學（０２３８２）現升２﹒４３％，報１４７﹒３元；

成交約１３４萬股，涉資１﹒９７億元。

舜宇光學公布２月份各產品出貨量，期內手機鏡頭出貨量按年增長３１﹒９％，因為集團手

機鏡頭市場份額上升。車載鏡頭出貨量按月下跌２２﹒４％，以及手機攝像模組出貨量按年下跌

１０﹒６％，按月下跌９％，集團認為是受農曆新年假期影響。

野村維持公司１１０元目標價，評級中性不變。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信利國際 （００７３２） ２﹒７２元 上升２﹒２６％

鴻騰精密 （０６０８８） ４﹒６０元 上升２﹒６８％

丘鈦科技 （０１４７８） １１﹒４４元 上升０﹒８８％

瑞聲科技 （０２０１８） １６１﹒８０元 上升１﹒５１％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒６５元 上升１﹒５３％

比亞迪電子（００２８５） １７﹒９８元 上升０﹒６７％

通達集團 （００６９８） １﹒８２元 下跌０﹒５５％

華顯光電 （００３３４） ０﹒８８元 上升２﹒３３％

富智康集團（０２０３８） ２﹒１０元 上升０﹒４８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｆｆ）

