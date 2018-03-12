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即市新聞

12/03/2018 12:45

《午市前瞻》外圍利好消息多，港股收市若企穩５０天線後市可看好

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美股上周五（９日）三大指數均造好，主要由於２月就業報告
緩解對通脹及加快加息的擔憂，加上北韓與美國有望開啟停核對話，道指收高４４０點報
２５３３５；納指更漲１３２點報７５６０點創歷史新高。受外圍利好帶動，恆指夜期高水
２９９點、港股ＡＤＲ比例指數亦升近４００點報３１３９７點。港股今早以半日最高位
３１５３６開市，高開５４０點衝上三萬一關，亦重上五十天線（３１２５７點），雖然之後升
幅稍為收窄，但重磅股全線造好，中資金融股上升，騰訊（００７００）亦漲２％，最終港股半
日收報３１４６９，升４７２點或１﹒５３％。主板成交６６５﹒６０億元。
　　國指漲２２８點或１﹒８４％，報１２６６０點。滬指報３３２４點，升１７點或
０﹒５１％。

＊重磅股齊齊造好，油價急漲三桶油炒高＊

　　重磅股普遍造好，騰訊漲２﹒０６％，報４５６﹒２元，盤中高見４５７﹒８元；港交所（
００３８８）升１﹒６２％，報２８８﹒８元；匯控（００００５）漲０﹒７２％報
７７﹒１５元；友邦（０１２９９）走高２﹒２７％，報６７﹒５元。
　　中資金融股全線走高，建行（００９３９）升３﹒０５％，報８﹒４５元，暫為表現最佳藍
籌；農行（０１２８８）升３﹒０４％，報４﹒４元；招行（０３９６８）升２﹒３２％，報
３５﹒３５元；中行（０３９８８）升２﹒３６％，報４﹒３４元；平保（０２３１８）獲瑞銀
續予「買入」評級，目標價升至１０９元，股份半日升２﹒３１％，報８６﹒５元。
　　早前因母企入股戴姆勒消息利好連漲多日的吉利（００１７５），今日半日再漲２﹒９０％
報２６﹒６元，高見２６﹒９元，升穿一百天線（２５﹒６３３元）。
　　油價急漲，利好「三桶油」炒高，中石化（００３８６）升１﹒２５％，報６﹒４８元；中
海油（００８８３）升３﹒０１％，報１１﹒６２元；中石油（００８５７）升２﹒２４％，報
５﹒４７元。
　　
＊手機相關股個別走，ＩＧＧ績後逆市跌＊

　　舜宇（０２３８２）公布２月手機鏡頭出貨量升３２％，獲野村維持目標價１１０元及維持
「中性」評級，舜宇三連陽兼三連升後，開市一度高見１４８﹒７元，惟之後升幅大幅收窄，最
後半日僅漲０﹒２８％，暫報１４４﹒２元。同業瑞聲科技（０２０１８）則逆市跌
１﹒０７％，報１５７﹒７元，為表現最差藍籌。
　　ＩＧＧ（００７９９）公布去年度純利增１﹒１倍至１﹒５６億美元，派息１４仙，惟
ＩＧＧ今仍急挫１﹒６７％，低見１０﹒１２元，跌穿十天線（１０﹒３８９元），暫報
１０﹒５８元。中芯（００９８１）升３﹒２３％，報１１﹒５元；華虹（０１３４７）升
４﹒５３％，報１７﹒５４元。
　　即將公布業績的股份亦見炒作，金沙中國（０１９２８）半日漲２﹒７６％報４６﹒５元，
盤中高見４７元，上試一月份整體港股強勢時的水平，金沙將於本周五（１６日）放榜。另外將
於下周三（２１日）公布年度業績的李寧（０２３３１）亦漲５﹒３９％，暫收報８﹒０２元，
盤中高見８﹒０７元，創近６年新高。

＊溫傑：石藥後市向好，有貨者可續持有＊

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《經濟通通訊社》表示，港股現時已突破５０天線水平，
但仍未能完全肯定大市調整已結束，需看今日收市能否仍能企穩於５０天線之上，才能確定。
　　外圍利好消息多，美國經濟數據良好，抵銷對加息步伐加快的憂慮，而美國徵收關稅的細節
亦令貿易戰憂慮淡化，加上美朝同意展開會面。此外，溫氏表示，此前市場擔心「兩會」會否對
金融規管有進一步的收緊，但目前顯示利好消息為主。
　　他預計港股若能突破上月高位３１７９９點，則有機會再上挑戰三萬二或以上，但目前要再
上歷史高位３３４８４點有難度，短期仍需看５０天線是否有支持，及能否有成交量配合。
　　石藥（０１０９３）近日走勢強勁，溫氏認為醫藥股近期整體走勢好，如同業藥明生物
（０２２６９）的走勢亦不相伯仲，在先前的政策配合，加上「兩會」概念下，資金持續流入石
藥，料該股在後市可續向好，已買入的投資者可繼續持有，而止賺位可訂於高位之下５％，以避
免過早沽貨。（ａｌ、ｇｌ）

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