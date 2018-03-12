ＩＧＧ：旗艦遊戲「王國紀元」遠未見頂，將拓展女性用戶

《經濟通通訊社１２日專訊》ＩＧＧ（００７９９）首席運營官許元於全年業績會上表示，

旗艦遊戲《王國紀元》增長趨勢尚未見頂，遊戲表現由市場推廣活動的生命周期來決定。他形容

《王國紀元》的生命周期尤如２０歲的年輕人，而每月活躍用戶由去年１１月的７００萬人增至

今年２月的１２００萬人，在每月活躍用戶持續增長的情況下，將會帶動盈利向上。

許氏透露，現時該公司遊戲以戰爭及策略類為主，未來有意拓展女性玩家市場。他認為，內

地政府針對遊戲研發的監管對公司影響不大，因產品主要針對成年用戶，而且獲得監管當局正規

批准。他又指《王國紀元》去年爆發性增長，主要由內地Ａｎｄｒｉｏｄ市場帶動，未來重點發

展人口密度高的地區。他表示，在香港路演完成後，將會到訪印尼、巴西及杜拜，將會加強上述

地區的本地化工作。

被問到另一遊戲《城堡爭霸》去年收入下降，他回應該遊戲推出將快五年，流水穩定，指出

未來目標維持收入穩定。該公司料於今年４至５月推出新遊戲《ＭＡＤ ＬＡＮＤ》。

許氏指，未來回購將綜合考慮市場狀況、估價以及對業務期望。首席財務官沈潔蕾指，未來

一年將會評估自用辦公室的購置需求，或會影響今年資本開支預算，但強調現時現金流充足。

（ｌｙ）

