《美元走勢－羅明立》本周仍關注美國對入口鋼鋁徵重稅

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０６﹒９７ １０６﹒３５ １０６﹒６３

歐元╱美元 １﹒２３２６ １﹒２３０５ １﹒２３２０

英鎊╱美元 １﹒３８６４ １﹒３８５１ １﹒３８５８

美元╱瑞郎 ０﹒９５１１ ０﹒９４９１ ０﹒９５００

美元╱港元 ７﹒８３９８ ７﹒８３５４ ７﹒８３８７

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《美元走勢》美國２月非農就業人數強勁增長，新增職位３１﹒３萬個，但平均時薪按月僅

增長０﹒１％，放緩的速度超過預期。由於市場之前一直關注通脹升溫會否令美聯儲今年加息次

數增加，相信該薪酬增長狀況會稍為紓緩這方面的壓力。本周二（１３日）將公布的２月以消費

物價指數衡量的通脹數字將是市場另一焦點。美股受通脹放緩的刺激而造好，美匯指數則回落至

９０水平附近。

關於美國對入口鋼材和鋁開徵重關稅，本周市場仍是重點關注。據了解，歐盟和日本已經敦

促美國給予金屬進口關稅方面的豁免，但歐盟代表指出仍需繼續進行談判。日本則警告市場可能

受到嚴重干擾，並呼籲各方冷靜行事。



＊歐元逢低吸納＊



歐洲央行貨幣政策立場未如預期中強硬，同時將２０１９年通脹預期從１２月份時預測的

１﹒５％下修至１﹒４％，短線未能提振歐元。歐元初步在１﹒２２７０五十天線有支持，暫時

缺乏方向，要盡快重上１﹒２３６０以減低下行風險，仍然優先部署低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０６﹒５０ １０７﹒５０ １０６﹒００

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２２９０ １﹒２４５０ １﹒２２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

