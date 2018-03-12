《經濟通通訊社１２日專訊》香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）連續第二日回升，一個月拆
息繼上周五回升４個基點，創１２月１日以來最大漲幅後，今日進一步由０﹒７０９３９厘升至
０﹒７２６０７厘。
財資巿場公會數據顯示，隔夜拆息由上周五的０﹒０５３２１厘升至今日的０﹒０５４６４
厘，而１星期拆息報０﹒２１６０７厘，三個月拆息報１﹒０５５２２厘。
至於港匯則繼續升穿７﹒８４水平，最新報７﹒７３９５。（ｃｌ）
12/03/2018 12:19
【港匯波動】一個月港元拆息進一步升至０﹒７２厘
《經濟通通訊社１２日專訊》香港銀行同業拆息（Ｈｉｂｏｒ）連續第二日回升，一個月拆
息繼上周五回升４個基點，創１２月１日以來最大漲幅後，今日進一步由０﹒７０９３９厘升至
０﹒７２６０７厘。
財資巿場公會數據顯示，隔夜拆息由上周五的０﹒０５３２１厘升至今日的０﹒０５４６４
厘，而１星期拆息報０﹒２１６０７厘，三個月拆息報１﹒０５５２２厘。
至於港匯則繼續升穿７﹒８４水平，最新報７﹒７３９５。（ｃｌ）
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