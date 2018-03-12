《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布２０１７
年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元（人民幣．下同），按年升４﹒９％，基本每股
收益０﹒５８元。
期內，營業收入５３７０﹒４１億元，升６﹒１３％；營業利潤２３５４﹒３億元，升
４﹒８２％；淨利息收益率２﹒２８％，增加３點子。
至於不良貸款餘額減少１５﹒９４％，不良貸款率減５６點子，至１﹒８１％；撥備覆蓋率
２０８﹒３７％，增加３４﹒９７個百分點。（ｃｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/03/2018 17:00
農行（１２８８）業績快報：去年多賺４﹒９％，淨息差升３點子
《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布２０１７
年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元（人民幣．下同），按年升４﹒９％，基本每股
收益０﹒５８元。
期內，營業收入５３７０﹒４１億元，升６﹒１３％；營業利潤２３５４﹒３億元，升
４﹒８２％；淨利息收益率２﹒２８％，增加３點子。
至於不良貸款餘額減少１５﹒９４％，不良貸款率減５６點子，至１﹒８１％；撥備覆蓋率
２０８﹒３７％，增加３４﹒９７個百分點。（ｃｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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