農行（１２８８）業績快報：去年多賺４﹒９％，淨息差升３點子

《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布２０１７

年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元（人民幣．下同），按年升４﹒９％，基本每股

收益０﹒５８元。

期內，營業收入５３７０﹒４１億元，升６﹒１３％；營業利潤２３５４﹒３億元，升

４﹒８２％；淨利息收益率２﹒２８％，增加３點子。

至於不良貸款餘額減少１５﹒９４％，不良貸款率減５６點子，至１﹒８１％；撥備覆蓋率

２０８﹒３７％，增加３４﹒９７個百分點。（ｃｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

