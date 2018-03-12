農行（１２８８）非公開發行逾２７４億股Ａ股，募集近千億人幣

《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會

批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模不超過１０００億元人民幣，

扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。

本次非公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙

投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）。（ｃｈ）

