《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模不超過１０００億元人民幣，
扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。
本次非公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙
投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）
（滬：６０１３３６）。（ｃｈ）
12/03/2018 17:07
農行（１２８８）非公開發行逾２７４億股Ａ股，募集近千億人幣
《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，董事會
批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模不超過１０００億元人民幣，
扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。
本次非公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙
投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）
（滬：６０１３３６）。（ｃｈ）
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