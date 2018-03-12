《再戰明天》人大召開第四次全體會議，本港公布第四季工業生產

《經濟通通訊社１２日專訊》明日，全國人民代表大會召開第四次全體會議，日本公布２月

生產者物價指數。



＊全國人民代表大會第四次全體會議＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：４０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在

Ｓｅａｍｌｅｓｓ Ａｕｓｔｒａｌｉａ支付會議上發表講話。

明早９：００ａｍ，全國人民代表大會第四次全體會議，聽取全國人大常委會副委員長李建

國關於中華人民共和國監察法草案的說明，聽取國務委員王勇關於國務院機構改革方案的說明。

明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議審議監察法草案。

明日，歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐盟財長會議。此外，英國財政大臣哈蒙德就更新後

的財政預測發布春季財政報告。另外，歐洲經濟暨財政事務理事會開會議。



＊日本公布２月生產者物價指數＊



在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布２月財政預算月報，料財赤由１９２０億美元擴

闊至２１６０億美元。

明早７：５０ａｍ，日本公布２月生產者物價指數月率料由０﹒３％降至０﹒２％；年率料

由２﹒７％降至２﹒５％。８：３０ａｍ，澳洲公布２月ＮＡＢ企業信心指數。



＊本港公布第四季工業生產和生產者物價指數＊



明午１２：３０ｐｍ，日本公布１月第三產業指數，月率料由下滑０﹒２％擴闊至０﹒３％

。４：３０ｐｍ，香港公布第四季工業生產和生產者物價指數。



＊貓銀貓首日掛牌，華能派業績＊



在本港，明日，金貓銀貓（０１８１５）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：華能國際電力（００９０２）、香港飛機工程（０００４４）、

創科實業（００６６９）、港燈（０２６３８）、３６１度（０１３６１）海通國際

（００６６５）、中教控股（００８３９）、金蝶國際（００２６８）、長江生命科技

（００７７５）。

天馬影視（０１３２６）開股東特別大會。（ｈｏ）

