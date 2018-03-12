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12/03/2018 19:51

《再戰明天》人大召開第四次全體會議，本港公布第四季工業生產

　　《經濟通通訊社１２日專訊》明日，全國人民代表大會召開第四次全體會議，日本公布２月
生產者物價指數。

＊全國人民代表大會第四次全體會議＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨７：４０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克在
Ｓｅａｍｌｅｓｓ　Ａｕｓｔｒａｌｉａ支付會議上發表講話。
　　明早９：００ａｍ，全國人民代表大會第四次全體會議，聽取全國人大常委會副委員長李建
國關於中華人民共和國監察法草案的說明，聽取國務委員王勇關於國務院機構改革方案的說明。
　　明午３：００ｐｍ，全國人大代表團全體會議審議監察法草案。
　　明日，歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加歐盟財長會議。此外，英國財政大臣哈蒙德就更新後
的財政預測發布春季財政報告。另外，歐洲經濟暨財政事務理事會開會議。

＊日本公布２月生產者物價指數＊

　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布２月財政預算月報，料財赤由１９２０億美元擴
闊至２１６０億美元。　
　　明早７：５０ａｍ，日本公布２月生產者物價指數月率料由０﹒３％降至０﹒２％；年率料
由２﹒７％降至２﹒５％。８：３０ａｍ，澳洲公布２月ＮＡＢ企業信心指數。

＊本港公布第四季工業生產和生產者物價指數＊
　
　　明午１２：３０ｐｍ，日本公布１月第三產業指數，月率料由下滑０﹒２％擴闊至０﹒３％
。４：３０ｐｍ，香港公布第四季工業生產和生產者物價指數。

＊貓銀貓首日掛牌，華能派業績＊

　　在本港，明日，金貓銀貓（０１８１５）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：華能國際電力（００９０２）、香港飛機工程（０００４４）、
創科實業（００６６９）、港燈（０２６３８）、３６１度（０１３６１）海通國際
（００６６５）、中教控股（００８３９）、金蝶國際（００２６８）、長江生命科技
（００７７５）。
　　天馬影視（０１３２６）開股東特別大會。（ｈｏ）

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