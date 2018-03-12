《經濟通通訊社１２日專訊》雅居樂（０３３８３）發盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之溢利按年錄得超過１５０％的大幅增長。主要因為集團的房地產銷售收入增加以
及毛利率更高。（ｊｎ）
12/03/2018 12:20
【企業盈喜】雅居樂（０３３８３）料去年溢利大增逾１５０％
《經濟通通訊社１２日專訊》雅居樂（０３３８３）發盈喜，預期截至２０１７年１２月
３１日止年度之溢利按年錄得超過１５０％的大幅增長。主要因為集團的房地產銷售收入增加以
及毛利率更高。（ｊｎ）
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