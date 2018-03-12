《小傳日記》魚缸牛氣再重現，內銀搶鏡ＱＱ俏！

《小傳日記》魚缸又突然好似牛氣重現，先講花旗國魚缸，上星期五晚（９日）由於２月就

業數據緩解咗加息嘅憂慮，而且侵侵貿易戰方面又軟化，道指嘭嘭聲衝高４４０點或１﹒８巴仙

，收市報２５３３５，勁！

香江見到外圍轉晴，今朝（１２日）已經裂口高開５４０點報３１５３６，兩大重磅藍戰出

力，股王ＱＱ（００７００）、ＡＩＡ（０１２９９）都有近３巴仙進帳，分別收４６０銀及

６７﹒７５銀；祖國錢莊都相當旺場，建行（００９３９）仲急漲近４巴仙，做埋最佳藍戰士，

夠晒威水。難怪恆指愈升愈有力，一度飆６１１點至３１６０７，埋單都仲有５９８點落袋或

１﹒９巴仙，收３１５９４；國指有中資金融佬力撐，都衝高２６６點收１２６９７。

魚缸不知不覺間已經連升三日，累漲近千四點，今日收復埋５０天線（約３１２６０），全

日成交仲有１１９７億銀左右，就快上返２月底見嘅高位３１８００水平喇！



＊內銀搶晒鏡中金都話正，石藥獲認證缸友最高興＊



內銀股今日表現搶鏡，建行以近全日最高位８﹒５銀收市，彈起近４巴仙！中金發報告指，

內銀上年全年純利增速達到４﹒６巴仙，當中最睇好農行（０１２８８）同中行（０３９８８）

，「他屐」分別係７﹒９銀同９銀，農行今日一於趁機彈起，飛升近５巴仙，４﹒４７銀埋單；

中行都升近３巴仙，以４﹒３６銀打烊。

除咗內銀，神州醫藥股都係缸友經常關注嘅板塊，石藥集團（０１０９３）宣布成功開發新

藥，並且獲得花旗國嘅資格認證，可以喺花旗國獨佔市場７年，今次仲唔豬籠入水？消息令石藥

今日最高彈上２０﹒２５銀，收報１９﹒５銀，升超過２巴仙。街坊金斯瑞（０１５４８）都升

近２巴仙，２９﹒１銀埋單。



＊舜宇無晒火好消息出貨，普拉達放榜升得十分爽＊



「手機設備孖寶」之一嘅舜宇（０２３８２）今日繼續企穩，２月手機鏡頭出貨量升咗３２

巴仙，勁！唔怪得富瑞、野村都先後向舜宇送祝福啦。其中，富瑞表示，佢主要受惠與主要客戶

嘅佔有率有所提升，兼且可以跑贏寶島同業大立光電嘅銷售表現，所以就維持佢１４７蚊嘅「他

屐」，投資評級就畀「掃貨」。不過，舜宇開市升到去１４８﹒７銀後就無力，完場時得番近１

巴仙升幅，埋單１４４﹒７銀，缸友趁好消息出貨，無辦法。

所謂「人逢喜事精神爽」，長飛光纖（０６８６９）將會喺今日內派成績表，收市時開心跳

高近８巴仙，報３７﹒８銀，日內仲曾經喺３８﹒３５銀高位插旗添，創逾１個月高位，勁！

普拉達（０１９１３）去年純利冇咗逾４巴仙至約２億歐羅，但大行嘅Ｃｏｍｍｅｎｔ仍好

壞參半，其中麥格理就繼續畀「掃貨」評級，「他屐」就畀３０﹒４銀，但里昂就畀「拋貨」評

級，「他屐」就由２５﹒３銀下調至２４﹒４銀，即使係咁樣，普拉達收市時仍開心彈高１５巴

仙，報３７﹒２５銀。



＊鐵鳥好風騷國航飛得高，高佬續唱好屐飛急起舞＊



一眾鐵鳥今日振翅高飛，屐飛（００２９３）即將喺今個禮拜三（１４日）放榜，之前就畀

高盛唱好，重申「掃貨」評級，「他屐」就由１５銀升至１５﹒２銀，同時仲預料，佢下半年或

者可以錄得特殊項目前盈利２﹒７８億銀，扭轉上半年虧損１９﹒８億銀嘅劣勢呀！呢個消息隨

即刺激屐飛開心彈高近３巴仙，埋單１３﹒９２銀，日內仲曾高見１４﹒１銀，創逾兩年高添呀

，叻！

另外，祖國鐵鳥都好熱鬧，國航（００７５３）亦全日開心彈高５巴仙，報１１﹒６銀；東

航（００６７０）亦有３巴仙進帳，報６﹒６６銀；最後，南航（０１０５５）亦圍埋一齊開

Ｐａｒｔｙ，完場時升咗５巴仙，埋單１０﹒２６銀，日內最高見１０﹒４銀，唔知後市仲有冇

機會再衝破１１蚊關口呢？

油價反彈，三桶油自然造好，中海油（００８８３）更加喺同行中跑出，皆因中金維持對佢

嘅「他屐」１５﹒６３銀同「掃貨」評級，中海油今日漲近３巴仙，收報１１﹒５８銀。



＊潤泥業績好股價即炒高，李寧好風騷攀上六年高＊



神州水泥佬排隊放榜，最先有潤泥（０１３１３）打頭陣，潤泥上年溢利有成３６﹒２億銀

，增長有成１７３巴仙咁多！唔單只係咁，潤泥仲好巴閉咁話，預計今年頭三個月嘅盈利表現仲

要好過上年，表現咁好缸友當然都入市支持番下，潤泥今日一度彈上６﹒３銀，最後都以升５巴

仙埋單，報６﹒１９銀，勁！

體育界嘅代表都唔輸蝕，「體操王子」李寧（０２３３１）即將喺下星期三（２１日）放榜

，今日就有瑞銀率先護航，「他屐」由８銀升到８﹒７銀，維持「掃貨」評級。李寧今日即刻升

７巴仙，高見８﹒１７銀，創近六年嘅新高，埋單報８﹒１１銀。

不過有時缸友嘅心思真係好難預測，好似ＩＧＧ（００７９９），雖然啱啱公布上年賺多

１﹒１倍，有１﹒５６億美銀，但今朝ＩＧＧ曾慘跌近６巴仙，好彩午後成功反彈，最終收報

１１﹒０６銀，升近３巴仙。請請！



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