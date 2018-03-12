《真知灼見－溫灼培》本周市場三大焦點

《真知灼見》本周相信市場焦點仍會放在美國對入口鋼材及鋁徵重關稅的事宜上。據了解，

歐盟與日本於過去的周末，已向美國提交關稅豁免申請。但據歐盟貿易代表所指，美方的代表基

本上尚未有一個清晰的豁免條件可作跟隨。由於有關方案於本月２３日將正式執行，現在各國正

把握時間與美國商討。我們作為投資者，要密切留意最終可有多少國家獲得豁免，以衡量整個關

稅方案對環球貿易以至經濟帶來的衝擊。



＊Ｇ２０財長即將開會＊



除了留意美國對鋼鋁入口關稅的事情發展，本周六至下周二（１７日至２０日），一連四天

Ｇ２０財長及中央銀行行長將會在布宜諾斯艾利斯開會。可想像，於會上各國定當要求美國撤銷

對入口鋼鋁徵關稅。至於各國趁是次大會，會否定立下一步的美元大方向亦值得我們留意。



＊美明公布通脹數據＊



反觀經濟數字方面，重點落在周二（１３日）美國公布的２月以消費物價指數衡量的通脹數

字上。市場現時最關心是聯儲局今年會加多少次利息。而剛於上周五（９日），從美國公布的工

資增長數字顯示，美國每小時時薪增長按年比只有２﹒６％，明顯較１月份的２﹒８％有所下降

，這會否令市場擔心同時影響美國通脹形勢？相信這正是現時市場關心之所在。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

