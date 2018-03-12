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即市新聞

12/03/2018 10:00

《保險觸覺－胡奕銘》添置家居保，外遊倍安心

　　《保險觸覺》復活節假期將至，為了好好享受這難得的假期，相信不少港人皆會選擇出外旅
遊。雖然香港整體治安良好，但入屋爆竊案件亦非罕見，根據警務處２０１８年資料顯示，單是
過去一年已錄得超過１８００宗爆竊案。為了有一個安心愉快的旅程，筆者希望趁這機會提醒各
位時刻保持警覺，不論外遊與否都應加強防盜措施。
　　正所謂「道高一尺，魔高一丈」，再嚴密的防盜措施都難以杜絕所有爆竊發生。萬一家居不
幸遭爆竊，一份家居保險便可大大減輕損失了。Ｍａｎｄｙ去年於復活節期間舉家暢遊英國，返
港後發現住宅遭爆竊，財物連同現金損失慘重。是次不快經歷仍記憶猶新，為免重蹈覆轍，今年
她打算婉拒家庭的復活節旅遊。不過好友Ｖｉｃｔｏｒ就勸喻Ｍａｎｄｙ，與其「斬腳趾避沙蟲
」，倒不如學他一樣造好預防工作，加強防盜措施，再輔以全面的家居保險作安全網，以免終日
提心吊膽。
　　Ｖｉｃｔｏｒ的家居保險為每件貴重物品提供最多港幣１萬５千元的保障，及每件電器最多
港幣１５萬元的保障。以Ｍａｎｄｙ去年的失竊為例，她損失了價值港幣１萬元的首飾、及價值
港幣１５萬元的音響器材，均會獲全額賠償。Ｍａｎｄｙ只要在發現事件後立即報警，並在事發
３０天內，將報案號碼、報告及其他相關資料以書面通知保險公司，就可獲得相應賠償。可是，
假如Ｍａｎｄｙ外遊數月，而令居所空置超過３０天，這次爆竊所造成的損失便可能不獲保障了
。同時亦要留意個人手提電腦一般屬不受保項目，如手提電腦被盜便可能要自付損失了。
　　Ｖｉｃｔｏｒ亦提醒Ｍａｎｄｙ投保後，應保留家中大型電器、桌面電腦或其他貴重物品的
正式收據，因為財物索償往往牽涉價值釐定，而保險公司評定時力求客觀公正，多數會要求客戶
提供財物發票、單據或修理報價單等作參考資料。值得注意的是，財物損失的賠償基準是「以新
代舊」，即以購置同類型或品質相若的新產品費用作為賠償金額，所以保險公司可能會要求客戶
先購買替代品，再將有關單據呈上作賠償之用。
　　另外，投保人若在家中存放貴重物品，可考慮在購買家居保險前向保險公司申報，就該貴重
物品提升保障額以加強保障效用，並保留購買收據及該物品的相片。一旦失竊，此等資料不但有
助警方尋回財物，亦方便投保人就損失索償。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛董事總經理　一般保險業務　胡奕銘》

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