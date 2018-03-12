港股破５０天線收３１５９４漲５９８點三連升，成交１１９７億

《經濟通通訊社１２日專訊》美國２月就業報告緩解對通脹及加快加息的擔憂，加上北韓與

美國有望開啟停核對話。美指上周五（９日）造好，道指收高４４０點報２５３３５。港股今早

以半日高位３１５３６開市，高開５４０點衝上三萬一關；其後大價藍籌股、中資金融股齊齊造

好下，刺激港股午後最多升６１１點高見３１６０７點，全日收漲５９８點或１﹒９３％，報

３１５９４點，修復５０天線（３１２６０點），港股三連升累漲１３９７點或４﹒６３％。

全日主板成交１１９７﹒４９億元增多約２０％。

國指漲２６６點或２﹒１４％，報１２６９７點。滬指報３３２６點，漲１９點或

０﹒５９％。



＊建行升幅冠藍籌股，恆安最差恆指股＊



手機設備股上日，今日稍為整固。舜宇（０２３８２）獲富瑞續予「買入」評級，目標價

１４７元，午後升幅收窄至０﹒６３％，報１４４﹒７元，盤中曾高見１４８﹒７元；瑞聲

（０２０１８）仍漲０﹒７５％，報１６０﹒６元。

其他大藍籌股方面，騰訊（００７００）下周三（２１日）放榜，獲野村續予「買入」評級

，目標價５３６元不變，全日升２﹒９１％，報４６０元；平保（０２３１８）則獲瑞銀續予

「買入」評級，目標價由１０６元升至１０９元，全日漲２﹒６６％，報８６﹒８元；匯控

（００００５）升１﹒０４％收７７﹒４元；中移動（００９４１）漲０﹒４９％報７２﹒５５

元。

四大內銀股走高，建行（００９３９）升３﹒６６％，報８﹒５元，全日表現最佳藍籌股；

農行（０１２８８）獲交銀國際維持「買入」評級，目標價５﹒９元不變，全日飆４﹒６８％，

報４﹒４７元；工行（０１３９８）抽高２﹒４７％，報７﹒０５元；中行（０３９８８）漲

２﹒８３％，報４﹒３６元。

內地２月ＳＵＶ生產企業銷售前十強出爐，吉利（００１７５）居首位，同時其亦獲法巴唱

好，給予「買入」評級，目標價３２元不變，全日升３﹒０９％，報２６﹒６５元；比亞迪

（０１２１１）升２﹒６３％，報７６﹒２元。

恆安國際（０１０４４）下跌０﹒９％，報７６﹒９元，表現最差藍籌股。



＊航空股造好，賭股走高銀娛升逾３％＊



國泰（００２９３）此前獲高盛唱好，重申「買入」評級，並將目標價由１５元上調至

１５﹒２元，全日漲２﹒８１％，報１３﹒９２元，盤中高見１４﹒１元，創逾兩年高位。東航

（００６７０）揚３﹒１％，報６﹒６６元；國航（００７５３）全日亦升４﹒８８％，報

１１﹒６元。

賭股走高，銀娛（０００２７）升３﹒２５％，報７１﹒４５元；永利澳門（０１１２８）

揚３﹒５５％，報２９﹒２元；金沙（０１９２８）將於本周五（１６日）放榜，全日揚

２﹒５４％，報４６﹒４元。

雅居樂（０３３８３）料去年溢利大增逾１５０％，全日揚３﹒５１％，報１４﹒７４元。

萬成金屬包裝（０８２９１）重挫５０﹒８８％，報１﹒１１元，為全日表現最差個股。鷹

力投資（００９０１）續炒計劃投資南韓賭業消息，收升４７﹒２７％報０﹒２４３元，為全日

表現最好個股。（ｇｖ）

