【補選結果】泛民只取２席，未能重奪分組點票否決權

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選４個議席結果已公布，泛民取得２席，包括港島區

區諾軒及新界東范國威均勝出，建制派亦取得２席，包括九龍西鄭泳舜和建築、測量、都市規劃

及園境界功能組別的謝偉銓。最終民主派於議會只得１６席，較建制１７席少１人，未重奪分組

點票否決權。



＊泛民取２席 區諾軒：慘勝＊



勝出港島區的區諾軒形容今次只是「慘勝」，因民主派在此一役付出了很大代價，未來更加

要站穩步伐。他又表示，會以合規格的方式宣誓。新民主同盟范國威雖以逾１８萬票，勝出立法

會新界東補選，惟他表示難以言勝。他指，今次補選政府的奸計依然得逞，使建制派有機可乘，

奪走原本屬於民主派的席位。



＊鄭泳舜創建制派補選「零的突破」＊



立法會九龍西補選經歷重新點票後，鄭泳舜成功以１０７４７９票奪得議席，表示衷心向團

隊、支持者致謝，承諾進入議會後，會多討論如房屋政策等民生發展。今次獲勝亦有賴建制派跨

黨派、跨階層的支持，無分彼此。

在新界東落敗的鄧家彪表示，會深切反省落敗原因，又指新界東對建制派素來艱難，今次透

過民建聯、工聯會兩黨合作，才創造了團結基礎去應付選戰。至於下次補選會否捲土重來，鄧家

彪稱目前還是言之尚早，先做好檢討工作。



＊姚松炎：為敗選負全責＊



補選過後，由於民主派未能達成「四席全取」的目標，在地區直選仍失去分組點票否決權。

姚松炎在結果公布後向支持者致歉，表示自己須為敗選負上全部責任。姚松炎又指，日後會否再

參選、參與地區直選還是功能界別，都會與民主派協商。（ｆｗ）（ｚｚ）

