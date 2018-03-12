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12/03/2018 10:33

《每周華語－黃溢華》７﹒７５╱７﹒８５港元強弱方

　　《每周華語》上周五（９日）美國公布非業新增職位，比預期好，美道指上升接近５００點
，有助本周初恆指再反彈，亦見市場有更大的波動。
　
　　美電多年前持續在港元「７﹒７５」強方水平徘徊。港元之「強」，因為聯匯，迫使金管局
主動多次入市沽港元買美元。力壓港元強勢，亦反映資金持續多年流入本地資產及美息「低」企
，未見回升之勢。２０１７年見美聯儲「收水」，美經濟回穩，通脹回升，亦推動美電自
「７﹒７５」升回「７﹒８５」，上周更升見「７﹒８４」價位之內。拆息大致平穩。美元升，
反映美息２０１８年及一段期間，預期上揚。但資金自本地市場可能流走，亦將是至少一短期甚
而中期現象。
　
　　港元「強」，一強五年、十年之久。多少因為２００８年之超級金融風暴，全球極低息及美
國多次「ＱＥ」；人民幣２０１６年大幅波動，近一年由弱轉強！但美元走勢，仍見不清晰。貿
赤日大，中國要買更多美國貨才可以改善貿赤。美白宮與朝鮮暫停對峙，焦點又轉往中俄兩國。
其中，美中兩國貿赤乃未來一、兩季之焦點了。事實上，人民幣傾向上升，如果大勢再轉弱，出
口「更勁」，貿易戰不易剎停。因而人民幣２０１８年強勢一點機會大。如是者，更多資金流入
人民幣資產。本地有「大灣區」政策支持，但未被視為全面得益的政策。至少目前仍未知「大灣
區」政策之細節。因而會否有新資金流入本地？仍是未知之素。
　
　　大方向看港元「有序」往「７﹒８５」弱方走，拆息不會飆升、跳升。如果港元拆息不突然
跳升，則本地股樓市不會有太大的壓力，而銀行亦不會急於上調按息。當然，今年本地拆息及按
息以上調為主。由於外圍股市轉炒「波幅」：不是主打炒方向，而是一反２０１７的不正常股債
金「超靜」的市況；２０１８年，各市場之波幅將會跳升。
　
　　由此觀之，如果股債金等市往高波動市況方向發展，那麼本地「拆息」也不易獨善其身。筆
者以為，本地股樓市，拆息也將步入高波動市況。以３月季結看，３月底╱４月初又有長假，相
信本周╱下周好淡倉更為爭持激烈。恆指方面，急升╱急跌會更多出現。２９０００╱
３２５００上下限為本。目前上破３２０００╱３３０００否？要看中美兩國貿易問題會否更快
圖滿解決。美朝元首終「見面」，筆者２０１７年已多次論及金正恩希望與美直接對話。而中美
兩大國，貿易「戰」不會「全面」打響！但由於涉及太大及長久的利益，相信因而衍生的波動不
易消失。
　
　　中美「成功」貿赤拆局，有助恆指上破３３０００水平。４月╱６月，本地股樓市會更為波
動，拆息牌面不會急升。但市況千變萬化，港元拆息仍可彈升：引致恆指回下及樓市全年回吐
５巴仙╱１０巴仙不足為奇。
　
　　宏觀及本地因素，仍以「息」率為本，而資金流，人民幣看強之下，不一定利好港元。因而
港元急破「７﹒８５」水平，亦會使金管局主動出手：買港元沽美元，壓拆息不足為奇。
　
　　必須留意，美股再升，不代表恆指可跟上，又升回３３０００水平。美經濟炒「強」，預期
加更多息：不是次數，而是「幅度」！本地拆息更易彈升，美電傾向炒「強」；各位自求多福為
要！《資深市場人士　黃溢華》

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