《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選九龍西本於約凌晨２時３０分已點算九成選票，姚
松炎暫取得９１６３４票；鄭泳舜９３９１０票；蔡東洲２５１３票。惟至清晨近５時，選舉主
任宣布需重新點算選票，其後又宣布將點算誤投於功能組別票箱內之選票。
然而至今早約８時經過兩輪點票之後，鄭泳舜獲１０７４７９票，選舉主任正式宣布其當選
；姚松炎得票為１０５０６０張，僅以２４１９票之差落敗；另一候選人蔡東洲則有２７９４票
。（ｆｗ，ｃｗ，ｅｌ）（ｚｚ）
12/03/2018 08:08
【補選結果】九西選票需重新點算，鄭泳舜勝比姚松炎多２４１９票
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選九龍西本於約凌晨２時３０分已點算九成選票，姚
松炎暫取得９１６３４票；鄭泳舜９３９１０票；蔡東洲２５１３票。惟至清晨近５時，選舉主
任宣布需重新點算選票，其後又宣布將點算誤投於功能組別票箱內之選票。
然而至今早約８時經過兩輪點票之後，鄭泳舜獲１０７４７９票，選舉主任正式宣布其當選
；姚松炎得票為１０５０６０張，僅以２４１９票之差落敗；另一候選人蔡東洲則有２７９４票
。（ｆｗ，ｃｗ，ｅｌ）（ｚｚ）
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