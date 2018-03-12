【補選結果】新東選區范國威奪近１８﹒４萬贏得議席

《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選新界東已完成點算選票，選舉主任宣布范國威以

１８３７６２票贏得選舉，鄧家彪取得１５２９０４票；方國珊６４９０５票；黃成智６１８２

票；趙佩玉３０６８票；陳玉娥１５０４票。（ｃｗ，ｅｌ）（ｚｚ）

