《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選新界東已完成點算選票，選舉主任宣布范國威以
１８３７６２票贏得選舉，鄧家彪取得１５２９０４票；方國珊６４９０５票；黃成智６１８２
票；趙佩玉３０６８票；陳玉娥１５０４票。（ｃｗ，ｅｌ）（ｚｚ）
12/03/2018 08:08
【補選結果】新東選區范國威奪近１８﹒４萬贏得議席
《經濟通通訊社１２日專訊》立法會補選新界東已完成點算選票，選舉主任宣布范國威以
１８３７６２票贏得選舉，鄧家彪取得１５２９０４票；方國珊６４９０５票；黃成智６１８２
票；趙佩玉３０６８票；陳玉娥１５０４票。（ｃｗ，ｅｌ）（ｚｚ）
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