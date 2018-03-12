《地產人眼－黃漢成》貿易戰不易打成，小心香港變最大受害者

《地產人眼》傳媒常說美國總統特朗普是「狂人」，只因大家都用從政者的行為與他比較；

其實對這位「半途出家」的商人，應由財經評論員來判斷他的行為才合理。



＊商人的技倆＊



早前他一邊讚頌中國主席習近平，又一邊說要與中國打「貿易戰」，正是不少生意人的慣性

商場手法。既要和對方保持關係，又暗中「壓價」，希望取得心目中的交易條件。所以，筆者相

信中、美貿易戰最終打成的機會不高，因為特朗普早就預視此話一出，美國即會有大批人馬出來

反對，國會亦不會通過他的動議，貿易戰不會打成，他的言論只屬口頭嚇唬，看看中國和市場的

反應，他的最終目的還是想和中國「交易」。

再者，大家看看這幾天的股市表現就知道，市場對「貿易戰」只出現了短暫反應，整體的調

整幅度並不大。當然，若彼此的對峙言論持續升級，或貿易戰真的小規模爆發，相信不少國際

「金融大鱷」都會趁機興風作浪。不過，美國的投資者素有經驗，其國內經濟的發展亦多元化，

即使股市出現動盪，也不會對整體經濟帶來沉重影響。



＊香港夾中間＊



反倒是夾在中、美之間的香港，若兩地的商業活動減少，不但會影響香港的運輸、貿易生意

，更將馬上打擊股市，甚至令部分有意進攻國際市場的國企撤回國內或減縮寫字樓樓面，恐怕此

貿易戰對香港帶來的影響，將會是毀滅性的；縱使雙方只「開戰」數月，亦有機會為香港帶來持

續數年的影響。所以大家應多留意「戰局」發展，以免毫無準備就成為「炮灰」。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

