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即市新聞

12/03/2018 12:24

《廣匯論勢－鄭廣復》非美短期趨向個別發展

　　《廣匯論勢》上周五（９日）美國勞工部公布２月份就業報告，且反映美國就業市場保持強
勁表現。非農就業職位增加３１﹒３萬，遠多於市場預期的２０萬，亦是２０１６年７月以來最
大增長，勞動力參與率亦微升０﹒３個百分點至６３％，失業率則連續三個月維持在４﹒１％。
不過，另一個較受市場關注的平均時薪則按月微升０﹒１％，低於１月的０﹒３％及市場預期的
０﹒２％。不過，利率期貨仍然顯示，聯儲局在下周加息０﹒２５厘的機會率仍然高達
８８﹒８％，６及９月份加息機會仍高。
　　雖然上周公布的美國最新就業報告表示強勁，但近期市場焦點較為分化，特朗普單方面表示
將向進口美國的鋼鋁分別徵收２５％及１０％關稅後，即遭到內外強烈反響，除有過百名共和黨
議員聯名反對之外，共和黨控制的眾議院議長瑞安亦表態反對，認為這會造成反效果，貿易夥伴
若採取反制措施，將不利美國經濟增長。其後，白宮發言人桑德絲表示，美國將暫時不會對加拿
大及墨西哥採取徵稅措施，澳洲亦可豁免，其他國家亦可申請豁免。
　
＊美單方加稅兩敗俱傷＊
　
　　在１９２１年成立的美國獨立機構《海外關係協會》指出，增加鋼鋁關稅不能幫助美國的相
關製造業者，煉鋼工人數目已由１９５０年代的６５萬持續減少至今日（１２日）大約１４萬，
並引述經濟學家指出，鋼的需求自１９７０年代以來減少了近五成，是造成相關行業就業人數下
降的主要原因，同時警告，提高關稅將令鋼鋁成本上升，並會損害到不少行業，例如汽車及飛機
生產商、啤酒汽水公司、能源企業及建築業，因為相關行業的就業人口遠遠多於鋼鋁製造業。
　　雖然在小布殊執政時，亦曾於２００２年向進口鋼鐵實施３０％關稅，為期三年，但其後由
於受到世貿組織反對而提前結束。奧巴馬亦於２０１６年向由中國進口的鋼鐵實施高達５﹒２２
倍的懲罰性關稅，有研究指出，這類關稅措施令到相關行業流失高達２０萬個職位。今次特朗普
以國家安全為由向所有國家徵收鋼鋁重關稅，相關法例賦予總統在如何實施及實施時間長短上有
絕對決定權力。不過，中國亦可以安全為由而禁止美國商品進口及投資。今次美國向全球進口鋼
鋁大幅提高關稅會否造成全方位貿易戰有待觀察，但可以肯定對於剛從金融海嘯復甦過來的環球
經濟不利。
　　上周澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）、加拿大央行（ＢＯＣ）、歐洲央行（ＥＣＢ）及日本央行
（ＢＯＪ）議息後皆維持現行貨幣政策不變。ＥＣＢ議息雖維持貨幣政策不變，但刪除了「一旦
經濟前景惡化，或金融環境與通脹進一步穩步發展的程徑不一致，管理委員會準備增加資產購買
規模延長資產購買時間」字眼，但聲明表示仍有可能延長將於９月底到期的每月３００億歐元資
產購買計劃，直到管理委員會認為通脹穩定邁向目標為止；換言之，屆時ＥＣＢ若非停止買債，
就是進一步減少購買額度。然而，這反映寬鬆貨幣政策仍會持續一段長時間。
　
＊日圓現轉勢下跌訊號＊
　
　　歐元兌美元上周四（８日）以穿頭破腳大陰燭收市，同時亦跌穿２０日ＳＭＡ
（１﹒２３３８）收市，周五反彈乏力，今早僅維持在１﹒２３２０水平徘徊，短期或已形成第
二個頂部，加上日線圖ＭＡＣＤ仍處於零以下，短期料再試１﹒２２０５前雙頂頸線，一旦再次
失守，匯價傾向下試１﹒１８５５量度目標。其他貨幣方面，日本央行（ＢＯＪ）上周維持超寬
鬆貨幣政策，美元兌日圓走強，上周五更突破１０６﹒３０的近期重要阻力，並重返２０日
ＳＭＡ（１０６﹒５７）以上收市，後市傾向挑戰１０７﹒９０，突破該位將向１１０﹒５５進
發。英鎊兌美元上周四反彈至２０日ＳＭＡ（１﹒３９１０）後受阻，最終更呈單日轉向並倒跌
收市，日線圖走勢亦呈一浪低於一浪形態，短期以３月１日低位１﹒３７８５為重要支持，而江
恩正方形１８０度角重要支持位為１﹒３７８７，一旦失守，？價將下試１﹒３５８７及
１﹒３３８７。
　
＊金價短期１３００美元以上波動＊
　
　　金價在上周五雖呈單日轉向並輕微倒升收市，但未足以構成轉升形態，目前金價仍然處於
２０日ＳＭＡ（１３３０）以下，短期較關鍵的是１３２０美元，一旦失守，預期將下試
１３００美元心理關口。聯儲局將於下周二（２０日）及周三（２１日）召開議息會議，加息可
能性極高，金正恩更邀特朗普在５月份會面，北韓應不會在此之前耍花招。金正恩態度突然
１８０度轉變，明顯是因為遭到國際制裁，尤其中國及俄羅斯均支持，這次真的斷了北韓後路，
逼使其採取緩兵之計，然而，我不相信如此就可以化解北韓核危機。就目前而已，美息傾向上升
，北韓核威脅暫時消除，令黃金失去避險作用，短期內或有機會維持在１３００美元以上波動。
銀價短期亦料處於１６至１７美元之間上落，１６﹒４０美元為近期較重要的支持位。
《金道集團投資研究主管　鄭廣復》

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