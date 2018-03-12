《全球視野－胡一帆》中國宏觀：強調高品質增長

《全球視野》中國公布的１－２月宏觀經濟初步數據顯示，２０１８年經濟開年表現偏軟。

政府設定的２０１８年ＧＤＰ增長目標仍是「６﹒５％左右」，增長重質不重量。近期事態表明

，中美貿易緊張關係加劇。雖然我們的基準情景依然是今年中美可能爆發局部貿易戰，但是貿易

戰升級的可能性已升高。



＊１－２月數據偏軟＊



截至目前公布的今年１－２月初步宏觀數據顯示，２０１８開年經濟表現偏軟。值得注意的

是，２月份製造業採購經理指數（ＰＭＩ）從１月的５１﹒３下滑至５０﹒３，降幅超過市場預

期，主要由於經濟放緩以及春節因素。數據顯示２月份貿易、工業產值、固定資產投資等經濟活

動數據走軟。

與此同時，由於季節性因素，１月份ＣＰＩ通膨率按年增幅從去年１２月的１﹒８％小幅下

降至１﹒５％；ＰＰＩ則從４﹒９％進一步降至４﹒３％，經濟放緩以及高基數是主要原因。

正在召開的兩會上，中國政府確定的２０１８年ＧＤＰ增長目標仍是「６﹒５％左右」，但

沒有提及「實際增速有可能更高」這樣的表述，表明政府有意淡化ＧＤＰ增長目標，而對增長有

序放緩持更為容忍的態度。我們預期，在房地產市場降溫、基建投資趨緩、去槓桿持續推進的大

環境下，今年中國ＧＤＰ將增長６﹒６％，低於２０１７年的６﹒９％。



＊去槓桿、強監管，以防範風險＊



中國總理李克強向人大會所做的政府工作報告中，重申中國將維持審慎中性的貨幣政策，並

指出今年Ｍ２貨幣供應和社會融資規模增長目標將「基本與２０１７年實際值持平」，即兩者的

增速分別為８﹒２％和１２％左右。這體現了中國政府力爭在保持流動性基本穩定與持續去槓桿

之間達成平衡。因此，我們預計融資成本將小幅上升，信貸增長也將溫和放緩。在精簡優化後的

監管框架下，預計將推出更多的監管措施，監管範圍將從傳統金融機構擴展到互聯網金融和實體

經濟。雖然今年的財政赤字率目標有所下降，但是中國仍將實施積極的財政政策，以緩衝經濟減

速。



＊中美爆發貿易戰的風險上升＊



美國在３月２日宣布將對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收２５％和１０％的關稅，加上此前美國

在１月２２日批准對進口太陽能電池板和洗衣機徵收懲罰性關稅以及對智慧財產權進行調查（８

月前公布結果），令中美貿易關係蒙上陰影。考慮到美國期中選舉在即，政府面臨的政治壓力加

大，因此我們不排除兩國爆發貿易戰的可能性，但我們的基準情景依然是今年可能爆發局部貿易

戰。我們將繼續密切關注美國的保護主義動向以及中國、歐盟以及加拿大等美國的主要貿易夥伴

的反應，這些都可能導致局勢進一步緊張，並對全球貿易和增長造成拖累。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家 胡一帆》

