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即市新聞

12/03/2018 12:15

《匯市一周－徐惠芳》關注各行長講話，美元整固日圓澳元欠方向

　　《匯市一周》展望本周，有多個官方人物發言，英國財政大臣哈蒙德（Ｐｈｉｌｉｐ
Ｈａｍｍｏｎｄ）就更新後的財政預測發布春季財政報告、加拿大央行行長波洛茲及歐洲央行行
長德拉吉均發表講話。此外，美國將公布２月ＣＰＩ、２月ＰＰＩ、２月零售銷售。
　
　　上周，澳洲、加拿大、歐洲央行及日本央行議息，均符合預期。市場關注３月底，美聯儲、
紐儲行及英倫銀行議息結果。利率期貨市場顯示，美聯儲３月加息的機會達百分百，美元指數在
９０﹒２０水平整固，上方阻力９１﹒３５、下方支持８９﹒０５。
　
　　日本第一季度ＢＳＩ大型非製造業信心指數為３﹒４，前值４﹒５；日本第一季度ＢＳＩ大
型製造業信心指數為２﹒９，前值９﹒７；日本第一季度ＢＳＩ所有產業信心指數為３﹒０，前
值６﹒２。美元兌日圓在１０６﹒６０水平整固，上方阻力１０７﹒５５、１０８﹒２５，下方
支持１０５﹒２５。
　
　　澳洲總理特恩布爾表示，澳洲不會向世貿（ＷＴＯ）控訴美國的關稅政策，澳洲從美國的鋼
鋁關稅中得到豁免會是雙贏的局面。澳元稍為反彈至０﹒７８６０水平上落，趨勢整固，上方阻
力０﹒７９７５、下方支持０﹒７７６０、０﹒７６３０。
　
　　美國２月非農就業人數增加３１﹒３萬人，為２０１５年１月以來最大增幅，前值２０﹒０
萬修正至２３﹒９萬，預估為２０﹒５萬。美國２月失業率為４﹒１％，連續５個月持穩於
４﹒１％，繼續處於１７年以來的低位，前值４﹒１％，預估為４﹒０％。經過修正後近３個月
新增非農人數的平均值為２４﹒２萬。美國２月製造業就業人數變化３﹒１萬，前值１﹒５萬修
正至２﹒５萬，預估為１﹒５萬。
　
　　加拿大２月就業人數變化為１﹒５４萬，前值－８﹒８萬，預估為２﹒１萬；加拿大２月就
業參與率為６５﹒５％，前值６５﹒５％；加拿大２月失業率為５﹒８％，前值５﹒９％。美元
兌加元回軟至１﹒２８００水平，上方阻力１﹒２９３５、下方支持１﹒２７２０。
　
　　截止３月８日，全球最大黃金交易所基金（ＳＰＤＲＧｏｌｄＥＴＦ）的黃金持倉量
８３３﹒７３噸，按日不變。金價在每盎司１３２０美元水平整固，上方阻力１３４５美元，下
方支援１３００美元。
　
　　美國上周ＥＩＡ原油庫存增加２４０﹒８萬桶；汽油庫存－７８﹒８萬桶；精煉油庫存－
５５﹒９萬桶。美國統計局公布，美國１月原油出口每日從１５１﹒５萬桶，下降至每日
１３４﹒２萬桶。紐約期油在每桶６２﹒００美元整固，上方阻力６４﹒６５美元、下方支持
５７﹒２５美元。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

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