《師傅教路－黃瑋傑》創維難達電視機年銷量目標，白家電成績平平

《師傅教路》創維數碼（００７５１）公布了２月份電視機銷售數據，總銷售量為

９９﹒１萬部，同比增長２０％，但環比１月份卻大幅減少３８﹒９％。中國市場銷量為

５２﹒２萬部，同比增長２５％，但環比減少３４﹒７％；其中，４ｋ電視機銷量為２６萬部，

同比增長３３％，但環比減少４６％，佔中國市場銷量５０％；非４ｋ電視機銷量為２６﹒１８

萬部，同比增長１７％，但環比減少３２﹒４％。海外市場銷量為４６﹒９萬部，同比增長

１５％，但環比減少３７﹒７％。截至２月底，集團在中國市場的網絡電視機激活總量為

２７９４萬部，較１月底增加３﹒２％；智能電視機周均活躍量為１４２９萬部，較１月底增加

８﹒２％；日均活躍量為１０７７萬部，較１月底增加４﹒２％。２０１７年４月至２０１８年

２月，集團電視機累計銷量為１４８７﹒７萬部，同比減少２％，完成２０１７╱１８財年銷量

目標１９００萬部的７８﹒３％。中國市場累計銷量為７３５﹒３萬部，同比減少１７％，僅完

成１０００萬部銷量目標的７３﹒５％；海市市場累計銷量為７５２﹒４萬部，完成９００萬部

銷量目標的８３﹒６％。要完成１９００萬銷量目標，３月份須銷售４１２萬部電視機，機會十

分渺茫。



＊內地電視機市場低迷，尋求新動力＊



面對中國電視機市場表現低迷，創維一直尋求新的增長動力。之前曾謀求收購控股股東黃宏

生持有的開沃新能源汽車集團之權益，將業務拓展至新能源汽車領域，但其後由於未能就若干主

要收購條款達成協議，董事會已決定終止有關磋商。為應對國內電視機銷量下降問題，創維積極

拓展智能產業，包括大力推進廣州、滁州兩大智能產業基地的建設。其中，廣州智能產業創新基

地項目主要生產４Ｋ智能電視、機頂盒、汽車智能系統、虛擬現實智能終端，並布局集成電路部

分產品，實現智能家電年產量３０００萬台、智能系統和終端產品年產量１８０萬台，建成後年

產值３００億元。而滁州智能產業基地第一期為建設智能家電項目，包括智能電視２００萬台，

各型空調５００萬台及核心零部件項目。兩個基地項目的投資分別為７０億元（人幣﹒下同）和

３００億元，總投資合計３７０億元，將在未來三年內全部完成。按照創維的規劃，到２０２０

年，智能電視機產量將由目前的１６００萬台增加至３０００萬台，機頂盒產量由目前的

３４００萬台增加至４０００萬台；冰箱、洗衣機、空調等智能電器產量由目前的２２０萬台增

加至２０００萬台。



＊早已開發白家電事業惟成績未突出＊



其實，創維發展白家電事業已有一段時間，但成績平平。截至２０１７年９月底止的中期業

績顯示，創維白家電產品業務營業額錄得１３﹒１１億港元，同比增長２２％，佔總營業額

（２１４﹒８９億港元）約５﹒９％。其中，在中國大陸市場的營業額為１０﹒５５億港元，增

長５％。雖然白家電產品營業額增長２２％，但分部業績卻只有１０００萬元，減少

３３﹒３％。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

