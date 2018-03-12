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即市新聞

12/03/2018 16:51

《金石為開－黃威》金價低位盤整，尚未擺脫弱勢

　　《金石為開》過去一周黃金走勢反覆。市場對於貿易戰的擔憂一度刺激金價急升，但隨著美
國關稅正式公布，墨西哥、加拿大及澳大利亞獲得豁免，風險情緒隨之穩定。周五（９日）公布
的美國非農報告則好壞參半，就業大幅增長的同時薪資卻略顯乏力。美元衝高回落導致金價觸底
反彈，全周累計微升０﹒１％。
　
＊非農數據未對金價添壓＊
　
　　美國勞工部報告顯示，２月非農就業人口增長３１﹒３萬，遠超預期的２０﹒５萬，創下
２０１６年７月以來的最高值；１月及去年１２月數據則合計上修５﹒４萬。２月失業率維持
４﹒１％，沒有像市場預期的那樣下降至４％。不過，這一點影響不大，最主要的是２月薪資環
比僅增長０﹒１％，不及預期的０﹒２％，增速較１月顯著回落。如此高的就業人數增長無疑令
市場鼓舞，不過薪資增速回軟暗示未來通脹壓力有限，導致加息預期下滑。美元指數後繼乏力，
黃金的跌勢暫時受到控制。
　
＊美元有機會重拾升勢＊
　
　　整體而言，目前黃金依然處於弱勢狀態。雖然２月非農報告未對金價進一步施壓，但早前刺
激金價反彈的因素也基本已經消除。白宮雖然正式宣布對鋼鐵和鋁製品徵收高額關稅，但墨西哥
、加拿大及澳大利亞均已獲得豁免，歐盟和日本亦在爭取之中。市場風險情緒明顯回暖，納指再
創歷史新高。另一方面，歐洲央行行長德拉吉在歐央行政策聲明之後發表了「鴿派」講話，淡化
了刪去「ｅａｓｉｎｇ　ｂｉａｓ」語句的影響。這導致歐元回軟，美元有機會重拾升勢，對於
在低位苦苦支撐的黃金仍是一大威脅。
　
＊本周焦點＊
　
　　雖然中期高位震盪的格局未正式被打破，但目前金價仍在箱體區間的下半部掙紮，隨時有下
破風險。最近一個月黃金的走勢接近下降三角形，金價需要重返１３４０美元之上，否則高點下
移的趨勢會愈發明顯。建議投資者以逢高造空為主，若Ｋ線實體下破１３１６美元可跟進加注。
　　本周風險事件相對較少，主要留意德拉吉周三（１４日）的講話。數據方面，關注美國２月
ＣＰＩ、ＰＰＩ以及零售銷售。《六福金融分析師　黃威》

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