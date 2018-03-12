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即市新聞

12/03/2018 09:09

《陶冬天下－陶冬》美國就業仍呈勁態，歐日政策新現變數

　　《陶冬天下》特朗普開打貿易戰，白宮最後一位全球主義者憤而離職；歐洲央行暗示加息，
ｗｈａｔｅｖｅｒ　ｉｔ　ｔａｋｅｓ的發明者開始轉換語境；但是上周最讓市場大跌眼鏡的是
兩位政治瘋子，合力做了一件合乎理性的事情。特朗普與金正恩決定在５月前進行峰會，改變了
上周的資金情緒，加上白宮的貿易制裁留有餘地，美國就業數據強勁而工資增長放緩，華爾街在
高歌聲中收復了之前的失地，納斯達克更創出新高。非農就業人數十分靚麗，市場進一步調高聯
儲３月加息的可能，美國十年期國債利率重上２﹒９％，不過債市表現尚算相對平穩。日本銀行
總裁黑田東彥試圖遏制日圓連升，稱通脹達標後也未必需要退出ＱＥ，要「保持強有力的貨幣寬
鬆政策」，日圓匯率略見回調。全球風險資產市場增槓桿，布蘭特原油借庫存數據而驟升。恐慌
情緒得以紓緩，避險資產走弱，黃金上周無有斬獲。
　　美國２月份非農就業人數增加了３１３Ｋ，遠高過分析員預測中位數２０５Ｋ和上期
２３９Ｋ（修正後），不過時薪環比增長就由０﹒２％回落至０﹒１％，同比降至２﹒６％。筆
者認為這組數據移除了聯儲３月加息的最後一個數據障礙，除非發生重大突發事件，鮑威爾主持
的第一個公開市場委員會會議，就是他第一次加息的時候。在接近完全就業的狀況下，就業人數
大增，但工資上漲有限，應該說很不容易。這和過去已經不再找工作的人士重回就業市場有關，
勞動參與率上升穩定住了失業率和工資。可是美國中低端企業招工難已經成為普遍現象，貨幣當
局無法對此熟視無睹，市場也無法熟視無睹，十年期國債利率殺入３％區間應該只是時間的問題
。債市在今年估計一直是風險資產市場的動盪源之一。
　　今年以來歐洲央行和日本銀行先後釋放出調整貨幣政策的訊號，成為匯市動盪的一個重要原
因。上周在會後聲明中，歐洲央行刪除了對購債計劃的直接承諾，這被經濟學家認為是德拉吉正
式宣布結束ＱＥ之前的一次強烈暗示。筆者認為，如果經濟數據不出大的意外，ＥＣＢ會在６月
例會上宣布結束長達三年的購債安排，ＱＥ９月份到期後停止。歐洲明年上半年加息的機會頗大
。無獨有偶，日本銀行總裁也對達成通脹目標表示樂觀，暗示明年調整政策。黑田上周在議會上
表示達成通脹目標未必等於一定要退出，但是筆者將此看成遏制日圓升值的出口術。ＢｏＪ今年
可以繼續調低購債額度的上限，不過因為央行本來就沒有買足資產，此舉並無實質性意義。筆者
相信日本明年啟動退出ＱＥ程序的機會頗大，不過速度應該是四大央行中最慢的。與美國聯儲不
同的是，ＥＣＢ和ＢｏＪ的政策調整壓力沒有那麼大，對匯率升值的敏感度更高。這使得央行在
政策表述上會有較多的搖擺，來引導市場預期，但是緩慢退出ＱＥ的大方向相信不會改變，等到
下一次經濟下行周期時候再次祭出ＱＥ估計也會發生。
　　本周市場焦點：美國ＣＰＩ數據和中國兩會後的人事宣布。預計美國核心通脹環比由超高的
０﹒３％降到０﹒２％，這對３月２０－２１日的加息決策應該影響不大，但是市場仍可能對意
外有所反應，市場關心的是美國加息的力度和中期時機。市場對中國政府改組的焦點，估計放在
經濟政策決策人選上，尤其是主管財經的副總理和央行行長。英國政府會提交英國脫歐對財政狀
況影響的報告。《陶冬》
　
＊　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

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