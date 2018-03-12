【專訪】百富環球：今年中國市場競爭料更激烈，毛利率或再微跌

《經濟通通訊社記者伍嘉儀１２日報道》在內地生活，如果只能攜帶兩件物件出門，相信大

部分人都選擇鑰匙及智能手機。一部輕巧的手機，能夠做到通訊、理財、付款、社交等項功能，

促進「無現金社會」於中國「起革命」，滲透各行各業。

從事開發及銷售電子支付終端並提供相關服務的百富環球（００３２７），去年於中國市場

的收入減少２１﹒４％至９﹒８９億元，佔集團總收入２８％，主要因為受產品組合需求變化及

持續激烈競爭所影響。

百富環球行政總裁兼執董蘆杰接受《經濟通通訊社》專訪時表示，近年興起的移動支付（例

如：支付寶及微信支付）主要透過刷二維碼付款，令整個市場的產品結構巨變，行業的設備走向

更低端，他相信今年中國市場競爭將更激烈，最快三年內才出現行業整合。



＊若中國業務表現好，或增加派息＊



不過，蘆杰指出，每年研發支出佔總收入６％至７％，現在增長至８％，去年於國內成立研

發團隊，並開始製造新產品，估計今年內將為內地市場推出５至１０款產品，主要是掃瞄二維碼

及移動支付終端（ｍＰＯＳ）產品。他認為，現時集團於中國的業務是投入期，相信２０１９至

２０２０年才出現大變化，如果今年中國業務表現良好，將會考慮增加派息。

蘆杰指出，雖然百富環球增強國內的研發及提升競爭力，但中國的產品受到競爭影響令價格

大減，以前每台機器４００元至８００元人民幣，現在大幅下降至幾十元至３００元人民幣。

另外，２０１７年中期業績毛利率４１﹒７％，去年全年跌至４０﹒６％，他預料今年受到

中國業務的毛利率下跌影響，集團整體毛利率將再輕微下跌。

雖然如此，他認為價格令整體銷售大增，去年國內的銷量增加３０％，預料明年增加５０％

至１００％，他亦表示，有信心今年中國市場的銷業額將持平或增加。

