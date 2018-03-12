《經濟通通訊社１４日專訊》會德豐（０００２０）公布截至去年１２月底止全年業績，純
利按年升２６﹒２％至２０５﹒７億元，每股基本盈利１０﹒０９元，末期股息９５仙，全年度
合共派發股息每股１﹒４２５元。２０１６年全年共派１﹒３元。
期內收入按年升１７﹒１２％至７０９﹒５３億元，除稅前盈利升３９﹒３２％至
４１４﹒６６億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
12/03/2018 12:04
會德豐地產去年盈利２０５﹒７億元，升２６％，派息９５仙
《經濟通通訊社１４日專訊》會德豐（０００２０）公布截至去年１２月底止全年業績，純
利按年升２６﹒２％至２０５﹒７億元，每股基本盈利１０﹒０９元，末期股息９５仙，全年度
合共派發股息每股１﹒４２５元。２０１６年全年共派１﹒３元。
期內收入按年升１７﹒１２％至７０９﹒５３億元，除稅前盈利升３９﹒３２％至
４１４﹒６６億元。（ｋｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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