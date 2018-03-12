《經濟通通訊社１２日專訊》消息人士透露，海航繼出售三幅地皮後，擬再將共７個境內外
資產售予子公司，包括部航空、桂林航空、海航酒店控股集團等，惟有關交易之金額尚未有定案
或簽訂任何協議。
海航子公司海航控股（滬：６００２２１）上周六（１０日）公布因進行重大資產重組，需
延長復牌時間，外界料是次停牌不會超過一個月。（ｇｌ）（ｚｚ）
12/03/2018 09:05
【海航動向】消息指，海航擬再出售７個境內外資產予子公司
《經濟通通訊社１２日專訊》消息人士透露，海航繼出售三幅地皮後，擬再將共７個境內外
資產售予子公司，包括部航空、桂林航空、海航酒店控股集團等，惟有關交易之金額尚未有定案
或簽訂任何協議。
海航子公司海航控股（滬：６００２２１）上周六（１０日）公布因進行重大資產重組，需
延長復牌時間，外界料是次停牌不會超過一個月。（ｇｌ）（ｚｚ）
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