《日入而息》農行非公開配售Ａ股籌資不逾千億，港股漲５９８點

《今天重點》﹡農行（０１２８８）業績快報指去年多賺４﹒９％，淨息差升３點子

﹡農行（０１２８８）非公開發行逾２７４億股Ａ股，募集近千億元人民幣

﹡ＢＩＳ表示中港開發商資產回報低於債務成本，償債負擔進入紅色區域



《即日市況》﹡港股破５０天線收３１５９４漲５９８點三連升，成交１１９７億



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒６％，獨角獸概念再炒起創板升１﹒４％



《美元匯價》﹡本周仍關注美國對入口鋼鋁徵重稅；歐元最新報１﹒２３１０╱１１，日圓

最新報１０６﹒５７╱６０



《公司業績》﹡會德豐（０００２０）去年盈利２０５﹒７億元，升２６％，派息９５仙；

會德豐地產去年入帳額為３３２億元，未入帳８８億元；會德豐去年核心盈

利微升至１１９﹒８９億元

﹡漢唐（０１１８７）全年虧損增至蝕２﹒３億元，不派息

﹡大悅城地產（００２０７）去年純利升４４﹒６％，末期息４仙

﹡東方海外國際（００３１６）去年度扭虧賺１﹒３８億美元，不派息

﹡亨鑫（０１０８５）全年賺１﹒１億元人民幣，增１４％，息０﹒０

﹡惠理集團（００８０６）全年純利升近１４倍至２０﹒５億元，連特息派

１﹒０４元

﹡龍源電力（００９１６）去年純利升逾８％，息９﹒１８分



《公司資訊》﹡會德豐（０００２０）若海航出售餘下啟德地將作研究，對現時集團架構感

滿意

﹡百富環球（００３２７）今年中國市場競爭料更激烈，毛利率或再

微跌；留意歐美併購機會；將二維碼支付產品引進香港

﹡上海實業環境下周五介紹形式在港上巿，每手１０００股

﹡大生集團終止發１５億元人民幣債，大股東曾任華信獨董

﹡中國華融（０２７９９）沒有真正入股華信系

﹡金貓銀貓（０１８１５）超購４﹒６倍，接近下限定價

﹡ＩＧＧ（００７９９）旗艦遊戲「王國紀元」遠未見頂，將拓展女性用戶

﹡中國海景（０１１０６）擬購柬埔寨旅遊港投資業務備忘錄失效

﹡先達（０６１２３）斥３８００萬收購荷蘭貨運代理商餘下２５％股權

﹡東方海外（００３１６）今年續以增長為主題，美保護主義暫影響不大；中

遠海控收購交易有望年中前完成，不派息因與交割期近

﹡泛亞（０６１２８）旗下泛亞上海企業所得稅由２５％降至１５％

﹡長江生命科技（００７７５）斥２﹒８１億元收購澳洲農地

﹡青建（０１２４０）逾３６億元投得新加坡地皮作重建住宅單位

﹡莊皇集團（０８５０１）獲授約２４００萬港元之毛坯房裝潢合約

﹡匯賢產業信託（８７００１）委任凱悅管理重慶東方廣場酒店項目

﹡翠華（０１３１４）組合營拓展新加坡市場開茶餐廳

﹡激成（００１８４）斥２５００萬歐元收購歐洲酒店集團股權

﹡萊爾斯丹（００７３８）第四季度自營零售業務同店銷售下跌１０﹒２％

﹡恆生銀行（０００１１）委任宋躍升為恆生中國副董事長兼行長

﹡西伯利亞礦業（０１１４２）遭追討可換股票據款項，涉２３﹒２億元

﹡友佳國際（０２３９８）首兩個月銷售額升約３％至１﹒３億元人民幣

﹡裕元（００５５１）２月經營收益淨額升１８％至６﹒９億美元

﹡寶勝國際（０３８１３）２月份綜合經營收益淨額按年升７０％

﹡匯豐歡迎綠色金融認證計劃推出，增加投資者對綠色債券信心



《國企紅籌》﹡上海醫藥（０２６０７）抗乳癌新品獲批臨床

﹡中材（０１８９３）風電葉片質量問題遭金風索償撥備５７３１萬元

﹡東航（００６７０）發行三份本金總額共５００億日圓債券

﹡石藥（０１０９３）治療肌萎縮側索硬化症獲美國藥監局認定

﹡重慶銀行（０１９６３）獲銀監通過委任林軍為執行董事

﹡綠地香港（００３３７）首兩個月銷售按年增１４％至３２﹒７３億元人幣

﹡潤泥（０１３１３）料今年全國水泥需求穩定，肯定大灣區需求有大增；如

行業前景續看好增加派息，適當考慮發短債

﹡深圳控股（００６０４）２月合同銷售額按年跌近９３％

﹡大悅城（００２０７）目前未有私有化計劃，料合同銷售增長穩健

﹡中信証券（０６０３０）已布局獨角獸融資潮，跟進其上市業務需求

﹡新華保險（０１３３６）首兩月原保險保費收入升近８％

﹡中化化肥（００２９７）近３億元人民幣轉讓信託受益權



《神州民企》﹡啟迪（００８７２）５０００萬元人民幣參股國家智能網聯汽車創新

﹡綠葉製藥（０２１８６）新藥獲免除開展ＩＩ期劑量探索臨床試驗

﹡中國農業生態（０８１６６）終止先前配售協議，擬折讓逾３％配股淨籌

９６９０萬

﹡永達汽車（０３６６９）拓「新零售」，電視汽車銷售活動錄佳績

﹡國瑞置業（０２３２９）２月簽約銷售額跌２５％至５﹒９億元人民幣



《中國要聞》﹡萬達確認與新西蘭區塊鏈公司合作，首階段不涉投融資

﹡Ａ股Ｂ股將納入ＭＳＣＩ新興市場５０等三隻指數

﹡２月ＳＵＶ生產企業銷售前十強出爐，吉利居首位

﹡人行９００億逆回購利率持平，今淨投放９００億

﹡綠地香港於上海成立首個阿爾茲海默症專業照護機構

﹡海航旗下天海投資擬購當當網資產，重組方案尚未確定

﹡ＢＩＳ報告指中資銀行躋身第六大國際債權人群體

﹡京東成立全球供應鏈創新中心，助力企業節省運營成本

﹡上交所表示短期多次頂格處罰或納退市範圍

﹡酒鬼酒表示中糧酒業投資成為公司間接控股股東

﹡中銀監表示支持商業銀行資本工具創新，拓寬發行渠道

﹡上海國際能源交易中心公布中國原油期貨交易事項通知

﹡海航基礎表示海航地產逾１９億向海南融創出售兩公司

﹡證券業協會表示金融市場藉債券通及滬倫通等變得更開放

﹡中鐵建與Ｐｈｏｅｎｉｘ Ａｆｒｉｃａ簽署基建合作協議



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒３％，報１１００２﹒１點



《其他消息》﹡泛民只取２席，未能重奪分組點票否決權

﹡姚松炎指敗選是因選舉工程有不足地方，須負全部責任

﹡鄭泳舜創建制派補選「零的突破」，感謝跨黨派支持

﹡學者表示姚松炎沒有地區工作基礎成其致命傷

﹡譚允芝獲委任為通訊事務管理局主席

﹡代理指十大藍籌屋苑成交下挫４６％，六個屋苑零成交

﹡股通額度全日用５﹒７４億；滬股通全日用１９﹒６２億

﹡呂志和獲委任為北京大學名譽校董

﹡李嘉誠不回應退休傳聞

﹡Ａｅｔｎａ取得香港牌照，提供健康保險服務

﹡保監局表示去年本港毛保費總額升約９％，內地客新造保單保費跌三成

﹡去年主要承建商完成建造工程名義總值２４６８億元，升４﹒３％



《兩會直擊》﹡人大財經委表示適時推動常委會審議通過證券法修訂草案；證券法已經過常

委會二審

﹡中證監姜洋稱券商增強競爭力需要高質量發展

﹡中證監閻慶民稱今年會大力發展交易所債市；繼續完善新三板改革

﹡孔凡群稱勝利油田到２０２０年年產量達２３００萬噸

﹡恆大許家印稱民企解決就業、上交稅收就是最大的民生

﹡科技部萬鋼稱人工智能項目指南和細則將很快發布

﹡張德江稱研究制定房地產稅法、車輛購置稅法等

﹡董明珠稱未受貿易保護措施影響，以技術及創新迎競爭

﹡劉強東稱京東強調產業扶貧，將幫更多扶貧品牌走出來

﹡李彥宏稱百度已實現ＡＢ股架構，香港上市必要性不大；百度爭取雄安新區

實驗無人車

﹡財經委尹中卿稱部分地區政府在執行改革中過度干預

﹡人大預算工委表示加強審查監督，嚴防財政收入虛徵空轉

﹡馬化騰稱建議廣東在互聯網立法上先行先試

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