《日出而作》賓仕超購近２６００倍，道指回吐１５７點納指再破頂



《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２５１７８．６１ 跌 １５７．１３點╱０．６２％

標普５００ ２７８３．０２ 跌 ３．５５點╱０．１３％

納斯達克 ７５８８．３２ 升 ２７．５１點╱０．３６％

倫敦富時１００ ７２１４．７６ 跌 ９．７５點╱０．１３％

法蘭克福ＤＡＸ １２４１８．３９ 升 ７１．７１點╱０．５８％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２７６．７１ 升 ２．３１點╱０．０４％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．３５，歐元兌美元１．２３３７



《最新資訊》﹡特朗普下令禁止博通收購高通，稱出於國家安全考慮

﹡高盛人事變動，Ｓｏｌｏｍｏｎ成行政總裁接班人

﹡傳ＣＮＢＣ保守派評論員成為特朗普首席經濟顧問大熱

﹡聖路易斯聯儲表示若加息四次，或為通脹帶來下行壓力

﹡明年私樓料２萬伙落成，１５年最多

﹡將軍澳ＭＡＬＩＢＵ加推１６０伙，個別提價５％

﹡黃大仙下村３房４８０萬，九龍公屋第二貴

﹡工業股拖低道指標指，納指破頂，十年期美債息走低

﹡美元受壓，受累美國薪酬增長續遲滯

﹡保利達（００２０８）料年度溢利增，受惠澳門物業收入

﹡白宮料美朝峰會將會舉行，惟美國務卿稱北韓尚未確認

﹡康宏資本停業，據報十多名員工被裁

﹡美韓下月軍演，擬降格不排除航母再參與

﹡特朗普向歐盟施壓，指派商務部長促歐盟降低關稅壁壘

﹡ＣＥＣ國際（００７５９）坦言日圓升值，不排除再加價

﹡東江集團（０２２８３）去年多賺近４７％至３億元，末期息１２仙

﹡香港建投（００６８７）近６４億向會德豐（２０）售啟德地，今日復牌

﹡敏華（０１９９９）去年總收入增２８﹒６％至９５億元



《國企紅籌》﹡中國環境資源（０１１３０）折讓近１８％配股，淨籌８４１３萬元

﹡中集集團（０２０３９）擬配售不逾３﹒４３億股Ｈ股，作一般營運金

﹡中鋁國際（０２０６８）去年少賺近３５％至６﹒２億人幣，不派息

﹡長飛光纖（０６８６９）去年多賺近７７％至１２﹒７億人幣，不派息

﹡國聯證券（０１４５６）去年少賺近４１％至３﹒６億人幣，不派息



《神州民企》﹡正通汽車（０１７２８）委聘廣澤房地產總承包建４Ｓ店，代價７億人幣

﹡建業地產（００８３２）去年賺逾８億人幣升１倍，息１２﹒２９港仙



《中國要聞》﹡中證監表示新退市制度文件已有保護投資者的具體安排

﹡監管支持商業銀行資本工具創新，擴大補充資本渠道

﹡銀監保監擬合併，組建中國銀行保險監督管理委員會



《新股上市》﹡賓仕（０１７０５）公開發售超購近２６００倍，一手中籤率３％

