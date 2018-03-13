《外資精點》大和：削內地電訊業收入預測，降三大電訊商目標價

《經濟通通訊社１３日專訊》大和資本發表報告指，由於近期有多個議題發生，削內地電訊

業今明兩年收入預測１﹒５％至２％，ＥＰＳ被調低９％至３６％，內地電訊業狀況轉壞，但仍

看到電訊股有其價值，因價格已很低。

大和確認三大電訊商正面及「買入」投資評級，中移動（００９４１）為行業首選，目標價

由１１６﹒５降至１１０﹒３元；聯通（００７６２）目標價由１３﹒８元降至１２﹒９元，中

電信（００７２８）目標價由４﹒９８元降至４﹒６４元。

大和表示，投資者留意多個議題，包括數據漫遊費取消、落實新的會計準則、行業折舊加快

、鐵塔公司租費及５Ｇ發展。

大和表示，聯通最為負面，因已公布資產減值，去年第四季業績難以樂觀，而中移動派息比

率可望有驚喜，不過相信中移動去年第四季收入只有溫和增長。

另外，大和認為，最近行內最重要消息為取消漫遊數據費，對收入有負面影響，雖然大和料

經營商改變推廣策略，增加家庭月費計劃及綑綁式服務。

大和指，中國於近期世界移動大會表明會加大５Ｇ資本開支，而５Ｇ收入對資本開支的比例

要到２０２０年才更清晰，相信在２０２０之前三大電訊商的資本開支只會溫和。

大和亦料，鐵塔公司租賃費料於今明兩年上升，因業務量增加，而新會計準則亦對行業收入

影響負面。（ｃｙ）



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