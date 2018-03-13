《運籌帷幄－梁業豪》投資與投機

《運籌帷幄》筆者將五種投資時間分為投資與投機；為期一個月或以上者，才算投資，不足

一個月者，只算投機。為甚麼買賣股票會有投資與投機之分呢？這應從股票市場參與者入市時的

心態說起。買賣股票除需要投資技巧和膽色外，還需要資金。我們每個月的收入中，除日常用作

衣、食、住、行的開支外，若有剩餘的部分，會作儲蓄，留作不時之需。大部分人會將儲蓄存於

銀行戶口內收取利息，以抵銷通貨膨脹對生活質素的影響。銀行存款利率與通脹掛勾，因此，不

要因為每月可收取的銀行利息增加而感到高興，請先看清楚物價的上升幅度。

以現時香港的情況為例，銀行存款利息已跌近零，但物價亦在不斷下跌中。對消費者，特別

是儲蓄率不高的一族而言，這反而有利。理論上，銀行存款是可以出現負利率的。然而，若真的

出現負利率，大家倒不如考慮拿需支付的利率開個保險箱，將金錢放進裏面。這個做法無需顧慮

銀行倒閉，不是更佳嗎？一般人都有個錯誤的觀念，認為銀行存款是一個可為個人資產實質增值

的好途徑。在筆者的理念中，在銀行存款其實是借錢予他們做生意，不可能還需支付利息。當然

，在銀行開設戶口的另一個好處，為可進行電子轉帳交易和櫃員機提款。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

