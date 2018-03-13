《盤前攻略》港股仍需看５０天線支持力，料今日反覆靠穩

《經濟通通訊社１３日專訊》華爾街股市隔晚（１２日）個別發展，昨日未有重大經濟數據

公布，加上工業股如波音受重創，拖累道指高開後回落，道指最終下跌１５７點或０﹒６２％，

收報２５１７８點。標指微跌３點或０﹒１３％，報２７８３點。納指升２７點或０﹒３６％，

報７５８８點，再創收市新高。



＊夜期低水１１４點，ＡＤＲ微跌＊



恆指夜期昨日收報３１４８０點，跌１１４點，低水１１４點。

港股ＡＤＲ比例指數微跌３２點或０﹒１％，報３１５６１點。預託證券造價普遍下跌，但

個別重磅股仍能企穩。騰訊跌０﹒０２％，折合港元報４５９﹒８９元。工行跌０﹒４２％，折

合港元報７﹒０２元。匯控上升０﹒０５％，折合港元報７７﹒４４元。港交所升０﹒２９％，

折合港元報２９３﹒０５元。友邦上升０﹒３３％，折合港元報６７﹒９７元。

港股昨日大幅高開５４０點，報３１５３６點。在騰訊（００７００）等重磅股全線造好，

及中資金融股強勢下，升幅一度擴大至６１１點，高見３１６０７點。最終收報３１５９４點，

升５９８點或１﹒９３％，收復５０天線（３１２６０點）。



＊外圍欠缺明顯的方向港股料反覆＊



外圍上星期許多不穩定因素都變得明朗化，包括全球貿易戰憂慮降溫，因美國總統特朗普在

徵收關稅的細節較溫和，市場認為只是針對北美自由貿易協定的籌碼。而上月美國非農業職位增

幅勝預期，同時工資增長增長放緩，紓緩對通脹的憂慮。

港股昨日開市即收復５０天線，全日亦能保持升幅，守穩該線之上。可是，外圍靜待公布重

要經濟數據，欠缺明顯的方向，而夜期和ＡＤＲ比例指數亦未見明顯方向，預計大市日內會反覆

靠穩。而港股在短期內走勢有機會保持反覆向上，初步先上試上月底高位３１７９９。５０天線

仍會是一個重要的關口，能否企穩將會是後市走勢的關鍵。（ａｌ）

