《選股情報》昨日（１２日）大升近６００點，今日（１３日）難以續其勇，或於３１６區
整固，待內銀內險發力，向３２８進發。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
13/03/2018 09:18
《選股情報－石鏡泉》３１６整固
《選股情報》昨日（１２日）大升近６００點，今日（１３日）難以續其勇，或於３１６區
整固，待內銀內險發力，向３２８進發。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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