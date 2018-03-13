【ＩＰＯ反應】消息指，寶積（０８１６８）孖展截止超購逾６０倍

《經濟通通訊社１３日專訊》機構融資顧問服務公司寶積資本（０８１６８）昨日（１２日

）孖展截止共錄得近４﹒９億元，相當於公開發售超額認購６０﹒２５倍。

寶積資本按每股０﹒２元至０﹒３２元發售２﹒５億股，其中２億股為新股，５０００萬股

為舊股，９０％配售，１０％公開發售，集資規模５０００萬至８０００萬元。以每手１萬股計

算，入場費為３２３２﹒２５元。

寶積資本後日（１５日）定價，３月２２日創業板掛牌。獨家保薦人為新百利融資。

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