消息指，港交所與ＭＳＣＩ合作計劃推出新亞洲期貨合約

《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述消息指，港交所（００３８８）正與指數編制公司

ＭＳＣＩ Ｉｎｃ合作，計劃推出跟蹤亞洲數百家公司的期貨合約，在香港交易所努力打造自己

的衍生品業務之際，拓寬其產品種類。

據悉，現正在研究一個與ＭＳＣＩ亞洲除日本指數掛勾的產品。該指數將跟蹤除日本以外近

６５０家總部設在亞洲的公司，標志著香港交易所的新開端。

迄今為止，香港交易所提供的合約產品大多與香港和內地股票掛鈎。ＭＳＣＩ自２００４年

以來沒有任何期貨合約在香港這個前英國殖民地上市。（ｍｌ）

