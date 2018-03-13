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即市新聞

13/03/2018 09:05

《專家之言－黃文傑》大市震盪過後已重拾升勢，惟需關注幾大因素

　　《專家之言》近日環球股市上揚，無視特朗普貿易戰的陰霾。皆因美國公布的勞工數據處於
「適當的好」的狀況，即新增職位數目高於預期，同時工資增長稍遜，代表著聯儲局加息超於３
次的機會有所放緩。除了美股，連亞洲股市亦受到提振，截筆時，恆指亦重回３１５００點以上
水平。
　　在良好的基本因素下，投資者一直也認為２月份的閃崩只是調整而已，大市在震盪過後便能
重拾升勢。時至此刻，筆者也認同這個觀點，唯對比之前帶有更大的審慎。觀乎現況，市場正出
現幾個因素，足以為環球的基本因素帶來打擊。

＊留意債息衝破臨界點＊

　　首先，在２月閃崩前，投資者一直認為，美國債息上升（債價下跌）將會導引資本追逐風險
資產，因此在債股資金輪轉的預期下，兩者的走勢好一陣子完全相反，直至２月時，市場方才發
覺，債息過度的上升最終或會損害經濟增長，２月份的跌市便因此而出現。現時，在加息及通脹
的預期下，美國１０年期債息已升穿過去３０年的月線下降軌道，代表著債市或會發生過去３０
年未曾得見的事情。筆者相信，債息會有一個「臨界點」，這個臨界點將代表著，會對經濟帶來
傷害，並抵消了債轉股的利好因素的債息水平。至於這個臨界點，有分析指出是４﹒５厘左右。
但這個只是參考數字，如剛剛提到，現時債市正進入一個未知的境況。

＊聯儲局加息次數難料＊

　　聯儲局３月加息已是確認之事，唯大家關注的，是鮑威爾上場後，整個聯儲局變「鷹」了，
分別在於變的程度有多少，要看在３月的議息聲明。可預計，今年加息３次是基本，但會否加４
次，甚至５次呢，這個可能性不容抹殺，如上文所說，現時對市場最理想的情況是，經濟好，但
又不要太好，因為經濟太好了，會出現過熱的狀況。通脹升温，那就只有增加加息的次數。其時
利率上升越快，債息也跟上，這會加深投資者對「臨界點」的憂慮。當然，反過來經濟數據太差
，則會引發現時股市估值過高的憂慮。因此，聯儲局操盤的難度比以前更大，可見容錯的空間變
得更少了。

＊特朗普料更鷹化，貿易戰仍未結束＊

　　特朗普高舉貿易保護主義，不過明言可以通過談判而獲得豁免，市場為之感到安心，認為特
朗普只是借貿易保護主義作談判籌碼而已。不過，特朗普在競選時已大打貿易牌，現在甫一出手
，若只是單純是用作籌碼，又會否太失威信了一些？而且其首席經濟顧問科恩走後，其經濟團隊
內便全數是貿易上的鷹派了，在此背景下，還是覺得特朗普的貿易戰只是作個樣子，筆者認為或
許是想得太簡單了。當然，貿易戰帶來的損害眾所周知，但經濟談的是數據及理性，政治卻不一
定。在經濟上認為必錯的事，在政治上卻是未必。時至此刻，貿易戰不只是經濟之事，更是國與
國之間的政治，正所謂政治變化一日也嫌多，筆者並不會低估貿易保護主義帶來的風險。而且，
貿易戰你來我往的報復，是十分容易失控的。一旦真的發生，再堅實的基本因素也未必能受得了

　　當然，暫時而言，筆者還是認同現在的基本因素良好，股市在調整過後重拾升勢的論調，唯
對比之前卻是多了一份審慎。《高富金融集團研究部高級經理　黃文傑》

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