《經濟通通訊社１３日專訊》敏華控股（０１９９９）公布，截至去年１２月３１日止１２
個月，總收入約為９５﹒０３億元，增長２８﹒６％。
總收入包括Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒之收入８﹒３１億元，然而，由於公司於
２０１６年１２月收購Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒，其於２０１６年之總收入不包括有關
收入。
期內，來自於美國市場的收入佔總收入約為３５﹒３％。於２０１６年，來自於美國市場的
收入佔總收入約為４４﹒６％。（ｔｔ）
13/03/2018 08:42
敏華（０１９９９）去年總收入增２８﹒６％至９５億元
《經濟通通訊社１３日專訊》敏華控股（０１９９９）公布，截至去年１２月３１日止１２
個月，總收入約為９５﹒０３億元，增長２８﹒６％。
總收入包括Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒之收入８﹒３１億元，然而，由於公司於
２０１６年１２月收購Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒，其於２０１６年之總收入不包括有關
收入。
期內，來自於美國市場的收入佔總收入約為３５﹒３％。於２０１６年，來自於美國市場的
收入佔總收入約為４４﹒６％。（ｔｔ）
|國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
|生財有道12/03/2018
【港匯波動】若干預行動推高利率 短期將不利港股
|中國故事12/03/2018
【兩會花絮】沒有永遠的敵人？小記幫周鴻禕李彥宏破冰合照！
|香港政情12/03/2018
【補選結果】學者：姚松炎沒有地區工作基礎成其致命傷
|香港政情12/03/2018
【補選結果】泛民只取2席 未能重奪分組點票否決權
|專訪12/03/2018
【兩會專訪】李彥宏：百度已實現AB股架構 香港上市必要性不大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰