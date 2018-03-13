敏華（０１９９９）去年總收入增２８﹒６％至９５億元

《經濟通通訊社１３日專訊》敏華控股（０１９９９）公布，截至去年１２月３１日止１２

個月，總收入約為９５﹒０３億元，增長２８﹒６％。

總收入包括Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒之收入８﹒３１億元，然而，由於公司於

２０１６年１２月收購Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｔｄ﹒，其於２０１６年之總收入不包括有關

收入。

期內，來自於美國市場的收入佔總收入約為３５﹒３％。於２０１６年，來自於美國市場的

收入佔總收入約為４４﹒６％。（ｔｔ）

