《盤後部署》觀望「兩會」消息，港股３０８００╱３１８００波動

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普上周簽署新關稅措施，拖累工業股走低，科技

股有追捧，納指再破頂，收漲２７點報７５８８點；惟道指收跌１５７點報２５１７８點。港股

隨外圍低開２４點報３１５７０後，最多跌１３２點至３１４６１，其後隨騰訊（００７００）

走高、中資金融股造好下，大幅倒升１１５點高見３１７０９。港股其後再度回軟，惟大部分時

間跌幅維持５０至１００點，尾市騰訊（００７００）回升下支揚港股倒升，最終收報

３１６０１，升７點或０﹒０２％，連漲四日共逾千四點。主板成交１１０１﹒８９億元，按日

減少約８％。

國指漲４９點或０﹒３９％，報１２７４６點。滬指報３３１０點，跌１６點或０﹒４９％

。



＊農行集資逾千億看會否引起抽水潮＊



農行（０１２８８）公布發Ａ股集資逾千億元人幣。匯證報告認為，市場已預期農行會配股

集資，惟配股價較Ｈ股有１６％溢價，影響正面；預料去年業績、資產質素均優於預期，料發展

對該股正面，利好Ｈ股股價表現。投資暫宜留意會否掀起「內銀股抽水潮」，若然屬實，則可能

影響整體大市投資氣氛及相關股份表現現。

內地「兩會」繼續舉行，國務院公布機構改革報告，提請審議中銀監、中保監進行合併，並

組建中國銀行保險監督管理委員會，被指有利防範金融風險，並協調金融發展。四大內銀股今日

跑出，惟內險股則個別發展。



＊留意人大選出國家領導及人行行長＊



全國人大代表將於本周六（１７日）早上對國務院機構改革方案的決定草案進行表決，預料

可以順利通過；而同日早上，人大將選出中國主席、副主席，以及中央軍委會主席等職位進行選

舉。當日下午３時，環境保護部部長李干杰，就「打好污染防治攻堅戰」等相關議題回答傳媒提

問，持有環保概念股的投資者可多加留意。

人大代表將於下周一（１９日）選出人民銀行行長，市場盛傳周小川將退休，外媒預測最可

能接替人選，包括湖北省委書記蔣超良及中央財經領導小組辦公室主任劉鶴。投資者應密切留意

新行長就內地貨幣政策的取態。



＊美今明兩天公布ＣＰＩ及零售數據＊



近日「北水」下降，港股反覆靠穩，仍企穩５０天線（約３１２９５點）之上。目前本港股

市仍待內地「兩會」更多消息，或為大市提供催化劑。因此，預料港股仍然大幅波動，波幅區問

上移到３０８００點至３１８００點。投資者目前注意平保（０２３１８）、騰訊

（００７００）及吉利（００１７５）下周公布業績，若在績前有資金偷步炒起，港股可望借勢

挑戰３２０００點。

外圍方面，美國今日將公布消費物價指數，明天（１４日）公布上月零售數據，兩數據反映

當地的通脹勢頭，對日後美聯儲局的加息步伐有預示作用，投資者需要密切留意。（ｇｖ）

