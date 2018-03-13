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即市新聞

13/03/2018 17:03

《盤後部署》觀望「兩會」消息，港股３０８００╱３１８００波動

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普上周簽署新關稅措施，拖累工業股走低，科技
股有追捧，納指再破頂，收漲２７點報７５８８點；惟道指收跌１５７點報２５１７８點。港股
隨外圍低開２４點報３１５７０後，最多跌１３２點至３１４６１，其後隨騰訊（００７００）
走高、中資金融股造好下，大幅倒升１１５點高見３１７０９。港股其後再度回軟，惟大部分時
間跌幅維持５０至１００點，尾市騰訊（００７００）回升下支揚港股倒升，最終收報
３１６０１，升７點或０﹒０２％，連漲四日共逾千四點。主板成交１１０１﹒８９億元，按日
減少約８％。
　　國指漲４９點或０﹒３９％，報１２７４６點。滬指報３３１０點，跌１６點或０﹒４９％


＊農行集資逾千億看會否引起抽水潮＊

　　農行（０１２８８）公布發Ａ股集資逾千億元人幣。匯證報告認為，市場已預期農行會配股
集資，惟配股價較Ｈ股有１６％溢價，影響正面；預料去年業績、資產質素均優於預期，料發展
對該股正面，利好Ｈ股股價表現。投資暫宜留意會否掀起「內銀股抽水潮」，若然屬實，則可能
影響整體大市投資氣氛及相關股份表現現。
　　內地「兩會」繼續舉行，國務院公布機構改革報告，提請審議中銀監、中保監進行合併，並
組建中國銀行保險監督管理委員會，被指有利防範金融風險，並協調金融發展。四大內銀股今日
跑出，惟內險股則個別發展。

＊留意人大選出國家領導及人行行長＊

　　全國人大代表將於本周六（１７日）早上對國務院機構改革方案的決定草案進行表決，預料
可以順利通過；而同日早上，人大將選出中國主席、副主席，以及中央軍委會主席等職位進行選
舉。當日下午３時，環境保護部部長李干杰，就「打好污染防治攻堅戰」等相關議題回答傳媒提
問，持有環保概念股的投資者可多加留意。
　　人大代表將於下周一（１９日）選出人民銀行行長，市場盛傳周小川將退休，外媒預測最可
能接替人選，包括湖北省委書記蔣超良及中央財經領導小組辦公室主任劉鶴。投資者應密切留意
新行長就內地貨幣政策的取態。

＊美今明兩天公布ＣＰＩ及零售數據＊

　　近日「北水」下降，港股反覆靠穩，仍企穩５０天線（約３１２９５點）之上。目前本港股
市仍待內地「兩會」更多消息，或為大市提供催化劑。因此，預料港股仍然大幅波動，波幅區問
上移到３０８００點至３１８００點。投資者目前注意平保（０２３１８）、騰訊
（００７００）及吉利（００１７５）下周公布業績，若在績前有資金偷步炒起，港股可望借勢
挑戰３２０００點。
　　外圍方面，美國今日將公布消費物價指數，明天（１４日）公布上月零售數據，兩數據反映
當地的通脹勢頭，對日後美聯儲局的加息步伐有預示作用，投資者需要密切留意。（ｇｖ）

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