《外企動向》特朗普下令禁止博通收購高通，稱出於國家安全考慮

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普簽署命令，稱出於國家安全的考慮，禁止博通

收購高通。

高通已拒絕博通提出的１１７０億美元收購報價，該交易受到美國外資審議委員會

（ＣＦＩＵＳ）的調查。

特朗普稱，禁止博通對高通的收購交易，其他直接或間接的合併、收購或接管亦將被禁止，

因有可靠的證據顯示，一旦博通掌控高通，其行動有可能損害到美國的國家安全。（ｍｎ）

