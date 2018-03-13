《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿蒂勒森稱，美國尚未得到北韓領導人金正恩５月將
與美國總統特朗普會晤的直接確認。不過白宮已表示，會晤將按計劃進行。
蒂勒森表示，在會面之前，兩國官員必須展開直接磋商，同時雙方尚未決定會晤地點。不過
白宮稱，預計會晤能夠成行，因北韓已作出邀請，而華府方面已經接受。（ｍｎ）
13/03/2018 08:40
【美朝破冰】白宮料美朝峰會將會舉行，惟美國務卿稱北韓尚未確認
《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿蒂勒森稱，美國尚未得到北韓領導人金正恩５月將
與美國總統特朗普會晤的直接確認。不過白宮已表示，會晤將按計劃進行。
蒂勒森表示，在會面之前，兩國官員必須展開直接磋商，同時雙方尚未決定會晤地點。不過
白宮稱，預計會晤能夠成行，因北韓已作出邀請，而華府方面已經接受。（ｍｎ）
|國際動態13/03/2018
日賣地醜聞 揭財務省篡改批文 安倍麻生道歉
|生財有道12/03/2018
【港匯波動】若干預行動推高利率 短期將不利港股
|中國故事12/03/2018
【兩會花絮】沒有永遠的敵人？小記幫周鴻禕李彥宏破冰合照！
|香港政情12/03/2018
【補選結果】學者：姚松炎沒有地區工作基礎成其致命傷
|香港政情12/03/2018
【補選結果】泛民只取2席 未能重奪分組點票否決權
|專訪12/03/2018
【兩會專訪】李彥宏：百度已實現AB股架構 香港上市必要性不大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰