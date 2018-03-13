【美朝破冰】白宮料美朝峰會將會舉行，惟美國務卿稱北韓尚未確認

《經濟通通訊社１３日專訊》美國國務卿蒂勒森稱，美國尚未得到北韓領導人金正恩５月將

與美國總統特朗普會晤的直接確認。不過白宮已表示，會晤將按計劃進行。

蒂勒森表示，在會面之前，兩國官員必須展開直接磋商，同時雙方尚未決定會晤地點。不過

白宮稱，預計會晤能夠成行，因北韓已作出邀請，而華府方面已經接受。（ｍｎ）

