《台股攻略－馮偉明》台股開高收高，今日升９３點

《台股攻略》台股今日開高收高，升９３﹒５３點或０﹒８５％，收１１０９５﹒６３點，

成交金額為新台幣１３０４﹒６２億元。

美國科技股續漲，蘋果股價創新高，刺激台股蘋概股走高，台積電升近２％、鴻海升近１％

、大立光升２﹒２％，而ＤＲＡＭ族群南亞科及華邦電漲幅更達６％以上。臻鼎－ＫＹ受惠旗下

鵬鼎控股可望於下半年在Ａ股上市，盤中強攻漲停板，帶動玉晶光、華通、嘉聯益、新日興及燿

華等蘋概股同步走高。美光股價飆漲，南亞科受惠亞系外資首納追蹤個股，今日開高走高，並一

度衝上新台幣９０元關卡，帶動華邦電飆漲超過６﹒５％。金融股今日開低走低，尾盤翻紅小漲

約０﹒０８％。傳產股方面，僅機電、營建和玻璃等漲約１﹒０８％到１﹒６７％之間，其他傳

產類股均漲幅溫和。全坤建設今年業績可望拉出長紅，股價今日帶量攻漲停新台幣２８﹒５元，

領漲營建類股。

美國科技股表現不錯，帶動台股近期走揚，另台股上揚主要由於春節前空倉回補較快，外資

熱錢持續回流，料台股３月有機會挑戰前波高點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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