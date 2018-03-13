《窩輪豪情－梁業豪》汽車銷售與貨車銷售

《窩輪豪情》汽車銷售與貨車銷售為由汽車製造商個別提供，商務部約於每月第一個至第一

個營業日內不定時發放的數據，反映上一個月的有關市場狀況，參考價值並不高。汽車銷售與貨

車銷售為每月本地生產汽車與貨車的銷量，屬於可反映出消費者需求的重要分析指標，約佔總零

售銷售量的２５％。由於這類高價格的消費品的銷量與市場利率走勢成反比例，消費者亦常以分

期付款形式購買汽車與貨車，汽車製造業的表現成為了分析商業周期變化時的領先指標。每間汽

車製造商每月會向商務部提供個別銷售報告，而商務部則會提供一個季節性調整系數，讓分析者

可計算按年率計的全年銷售量變動，了解汽車製造業與消費市場的最新狀況。

然而，汽車銷售與貨車銷售甚少獲得分析者注視，原因有兩個。首先，雖然報告的內容並不

難理解，其所帶來的啟示卻不明顯。其次，數據較遲的公布時間令其變成了一個滯後的分析指標

，而分析者亦難藉此看清楚整個消費市場的最新狀況，並從而於金融市場內進行部署。於每個月

的第三個或第四個營業日前，個別汽車製造商會向商務部提交其上個月的汽車與貨車銷售報告。

於收到最後一間汽車製造商的銷售報告後，商務部會於一個營業日後，發表整體汽車銷售的初步

估計。約一個星期後，整體貨車銷售的初步估計會被發表。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

