【銀保合併】姚浩然：兩監合併影響微，農行發股增資降撥備增盈利

《經濟通通訊記者馮松興１３日報道》內銀、內險股成為今早港股兩大焦點板塊，皆因市場

關注內地銀監及保監合併，以及農行（０１２８８）（滬：６０１２８８）大量發股集資。不過

專家分析認為，兩監管機構合併，對中資金融股影響不大。



＊兩監合併為嚴控市場風險＊



中國公布機構改革報告，將中銀監和中保監的職責整合，組建中國銀行保險監督管理委員會

，作為國務院直屬事業單位。其主要職責是，依照法律法規統一監督管理銀行業和保險業，維護

銀行業和保險業合法、穩健運行，防範和化解金融風險，保護金融消費者合法權益，維護金融穩

定。

時富資產管理董事總經濟姚浩然對《經濟通通訊社》表示，內地此舉主旨離不開嚴控市場風

險以及去槓桿，認為對中資金融股股份影響不大。投資者反而可以留意，未來內地Ｍ２貨幣增長

控制會收緊，換句話說，內地銀根不會大幅寬鬆，影響內地銀行拆息有機會提升；而拆息一升，

有利內銀淨息差擴闊。因此從此因素推論，內銀股表現會改善。



＊農行Ｈ股候４﹒５元買入＊



至於今日市場關注的農行，該公司董事會批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股

，募集資金規模不超過１０００億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一

級資本。姚浩然表示，此舉有利農行改善資本比率，從而減低撥備，有利盈利表現。此外，農行

發行股份對象為企業機構及政策機構，這些股東有禁售期，發股預計對股價影響輕微。此外，農

行Ｈ股現時估值較便宜，亦是吸引投資者進場的因素之一。預期該行資本比率改善下，銀行估值

會見提升，建議投資者可以於４﹒５元附近才進場。

