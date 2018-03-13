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13/03/2018 09:30

《談國論企－黎偉成》社會融資增量２月份略升引深憂

　　《談國論企》中國的社會融資規模增量於２０１８年２月份即使同比有長，但幅度相當輕微
，而連同１月份之少，相對於２０１７年前兩個月大有急轉直下之概，不僅受困於（１）委托貸
款減少，連（２）信托貸款和（３）未貼現銀行承兌匯票亦告少，更重要者為（４）金融機構對
實體濟發放的人民幣貸款亦見輕微回落，顯融資市場過份單一化所衍生的負面效應漸露。國務院
及金融部委很有需要重新加大力度有序、漸進的作出多元化發展，始可確確切切地達致百花齊放
佳境，支持實體經濟更健康和穩定的成長。
　
＊過份依賴實體經濟發放人民幣貸款少更差＊
　
　　據中國人民銀行所發布的《２０１８年２月份社會融資規模增量統計數據報告》和
《２０１８年２月份社會融資規模存量統計數據報告》的資料，可見社會融資的情況有進一步的
逆轉：量於２０１８年２月份達１﹒１７萬億元同比只是加８０８億元或１﹒７４％，而對上一
個月的１月份３﹒０６萬億元比上年同期少６３６７億元或１７﹒０７％，相對於２０１７年２
月份達１﹒１５萬億元多３１６６億元或４０﹒５％和１月份３﹒７３萬億元多２６１９億元或
７﹒５％，遠為遜色。
　　最大的問題在於社會融資結構依然過單一化，而一直以來所集中於的（一）對實體經濟發放
人民幣貸款，於２０１８年２月份淨１﹒０２萬億元比上年同期少１１８億元或０﹒９７％，甚
至比１月份淨增２﹒６９萬億元多增３７１７億元或１６﹒４５％的情況要差勁，和使前兩個月
累計３﹒７１萬億元，相對於上年同期３﹒３４萬億元，即使只是多０﹒３７萬億元或１１％，
卻於整體社會融資總額所佔比重高達８７﹒７％，充分表明融資渠道日趨過於單一化，和其他融
資項目出現不同程度倒退所困，非狠狠改善不可。
　　最是需要高度關注者，為（二）一直保持可觀長勢頭的信托貸款於２０１８年２月份淨
６６０億元，較上年同期少４０２億元或３７﹒８５％，而１月份僅淨４５５億元更少２７２０
億元，相對於２０１７年２月份達１０６２億元同比多４７９億元或１﹒７８倍和１月份
３１７５億元多２６２３億元或１﹒７５倍，情況轉差。信托貸款為受托人接受委托人的委托，
將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸
款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信
托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，加資金的安全性，以提高資金使用效率，由是此項由
高增長轉少增，雖云屬初呈之象，卻使社會融資渠道進一步收窄。
　　更是劣象，為（三）委托貸款，增量於２０１８年２月份減少７５０億元和１月份減７１４
億元，而２０１７年２月份少４７９億元非減少，表現差勁。委托貸款由委托人提供合法來源的
資金，而委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督
使用，並協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，屬可靠性和穩定性
相對頗高的融資，政府應該作出支持。
　
＊信托貸款少委托貸款減少皆須設法改善＊
　
　　銀監會於２０１８年１月６日發布的《商業銀行委托貸款管理辦法》，作出明確的規定，特
別是（甲）商業銀行只能夠按照權利匹配原則，提供服務；委托貸款資金（乙）不得用於從事債
券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資，和不得用於股本權益性投資或資擴股等，還要求
（丙）商業銀行將委托貸款業務與自營業務嚴格區分，以加強風險隔離和業務管理。此為以「管
短板」形式的落實「補短板」政策要求，更好地通過委托貸款等融資渠道服務實體經濟。
　　反而有若干項目似見改善，其中（四）未貼現的銀行承兌匯票於２０１８年２月份淨１０２
億元，相對於２０１７年２月份減少１７１８億元的情況尚算有初步好轉，因２０１８年１月份
多增１４３７億元仍上年同期少增４６９３億元。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請
人由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額
付給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（
ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現有或新的客戶提供遠期付款方式，加銷售額
和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減
少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。
　　人行把（五）企業債券融資淨額和非金融企業境內股票融資併合之數於２０１８年２月份達
１１０１億元，同比上年同期多１６５６億元。
　　政府窮數年以糾正以委托貸款、信托貸款為主的有用融資項目之不良經營方式，到如今堪稱
基本完成調控，今後應付在政策上作出較大的傾斜，支持委托貸款、信托貸款、企業債券等非傳
統融資項目的發展與成長，使公司企業至個人投資者有更多的渠道與方式融資，集取更適當充裕
的頭寸，進行經營和發展業務，甚或作出投資、收購、併合、重組，特別是較有把握地「走出去
」，漸次形成一個完整、多元、有效的融資的資本市場的重要一環。
《資深財經評論員　黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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