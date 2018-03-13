《異動股》農行逆市升近１％，擬非公開發行籌千億料創增發之最

《經濟通通訊社１３日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）Ｈ股開市競價

升０﹒６７％，報４﹒５元；成交約８２３萬股，涉資３７０２萬元。Ａ股現價４﹒０８元人民

幣，升０﹒０５元人民幣，或升１﹒２４％，成交２﹒２３億元人民幣，涉及５４６４萬股。現

價Ａ股對Ｈ股呈溢價１２﹒２４％。

現時，恆生指數報３１５７０，跌２４點或跌０﹒０８％，主板成交１９﹒２２億元。上證

綜合指數報３３２４﹒１２，跌２﹒５８點或跌０﹒０８％，成交１７﹒１８億元人民幣。

兩會期間，中國公布機構改革報告，銀監保監擬合併，組建中國銀行保險監督管理委員會。

另一方面，中銀監、人行、中證監、中保監和中國外匯局聯合支持商業銀行資本工具創新，擴大

補充資本渠道。

農業銀行昨日收市後公布２０１７年度業績快報，去年淨利潤１９２９﹒６２億元（人民幣

．下同），按年升４﹒９％，基本每股收益０﹒５８元。營業收入５３７０﹒４１億元，升６﹒

１３％；營業利潤２３５４﹒３億元，升４﹒８２％；淨利息收益率２﹒２８％，增加３點子。

同時，農行亦宣布董事會批准該行非公開發行不超過２７４﹒７３億股Ａ股，募集資金規模

不超過１０００億元人民幣，扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。

本次非公開發行的發行對象共七名，分別為匯金公司、財政部、中國煙草總公司、上海海煙

投資管理有限公司、中維資本、中國煙草總公司湖北省公司、新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）。

中金維持農行目標價７﹒９元不變，維持買入評級；大摩亦續望６﹒５元維持增持；瑞信則

續予５﹒４元，維持跑贏大市。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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建設銀行（００９３９） ８﹒５０元 無升跌

中信銀行（００９９８） ５﹒７３元 升０﹒１７％

農業銀行（０１２８８） ４﹒５０元 升０﹒６７％

工商銀行（０１３９８） ７﹒０４元 跌０﹒１４％

民生銀行（０１９８８） ８﹒１３元 無升跌

交通銀行（０３３２８） ６﹒３５元 跌０﹒４７％

招商銀行（０３９６８） ３４﹒８０元 跌０﹒８５％

中國銀行（０３９８８） ４﹒３５元 跌０﹒２３％

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